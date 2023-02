Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Meisje (10) zes dagen na aardbeving levend onder puin vandaan gehaald

Zes dagen na de verwoestende aardbevingen in Turkije halen reddingswerkers nog altijd overlevenden onder het puin vandaan. Zeker 147 uur na de ramp werd vandaag nog een 10-jarig meisje gered in de provincie Hatay.

Een correspondent van het Britse Channel 4 was aanwezig bij de redding van de 10-jarige Cudi en deelde beelden op Twitter. Ze werd door een reddingsteam gevonden in de woning waarin ze tijdens de aardbeving naar beneden was gestort. Nadat ze onder het puin vandaan was gehaald, werd Cudi met spoed weggebracht voor medische verzorging.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Good news is still coming – ten year old girl named Cudi rescued after 147 hours in Hatay #TurkeySyriaEarthquake pic.twitter.com/tO4fDYIgYW — Emily Wither (@ewither) February 12, 2023

Ook 35-jarige man onder puin vandaan gehaald

Zo’n twee uur later werd ook de 35-jarige Mustafa Sarigul gered door Turkse en Roemeense reddingsteams. Hij had zo’n 149 uur onder het puin gelegen. Volgens de reddingsmedewerkers verkeert Sarigul in goede gezondheid. De reddingsoperatie was live te volgens op televisie.

Volgens de officiële cijfers zijn er tot dusver zeker 24.617 doden gevallen in Turkije als gevolg van de aardbeving. In Syrië staat het dodenaantal vooralsnog op 3574. De VN verwachten dat het dodental zeker nog zal oplopen tot boven de 50.000.

Hulpverlening na aardbeving in Syrië verloopt moeizaan

In het getroffen gebied in Syrië komt de hulp nog altijd niet goed op gang, erkennen de Verenigde Naties. Volgens VN-noodhulpcoördinator Martin Griffiths zijn de mensen daar tot nu toe in de steek gelaten. „Ze kijken uit naar internationale hulp die niet aankomt”, twittert hij.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

At the #Türkiye–#Syria border today.

We have so far failed the people in north-west Syria.

They rightly feel abandoned. Looking for international help that hasn’t arrived.

My duty and our obligation is to correct this failure as fast as we can.

That’s my focus now. — Martin Griffiths (@UNReliefChief) February 12, 2023

Dat de hulpverlening zo stroef verloopt komt doordat het gebied wordt gecontroleerd door meerdere rebellengroepen. Er is momenteel slechts één grensovergang die de Verenigde Naties kunnen gebruiken om hulp te verlenen aan gebieden die niet in handen zijn van de regering. De Syrische regering wil dat de humanitaire hulp volledig via gebieden onder haar controle loopt.

Kans op overlevenden steeds kleiner

De kans dat mensen levend onder het puin vandaan gehaald kunnen worden, wordt steeds kleiner. Het Nederlandse reddingsteam komt vandaag dan ook voor het laatst in actie. Morgen wordt het basiskamp van USAR afgebroken en draagt het team het werk over aan andere reddingswerkers.