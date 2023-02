Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Aardbeving Turkije: mensen ook na kritieke 72 uur nog levend uit het puin gehaald

Het dodental van de verwoestende aardbeving in Turkije is tijdens de derde nacht na de ramp de 15.000 gepasseerd. Een vreselijke tragedie, maar af en toe is er een klein lichtpuntje tijdens de reddingsoperaties in Turkije en Syrië. Er komen nog steeds berichten binnen van mensen die levend onder het puin vandaan worden gehaald.

De kans op overleving slinkt na de eerste 24 uur. Meestal geldt 72 uur als kritieke overlevingsgrens voor mensen die begraven liggen onder puin. Deze mensen hebben vaak zware verwondingen, doordat brokstukken op hen terecht zijn gekomen en bij open wonden is er het risico op doodbloeden. Om te overleven hebben ze bovendien voedsel en water nodig. Elke dag zonder, worden hun lichamen zwakker. Ook de temperatuur speelt een rol. In het getroffen gebied ligt die rond het vriespunt en is het risico op onderkoeling groot.

👇 Aardbeving Turkije en Syrië De aardbeving met een kracht van 7.8 vond maandag plaats om 04.17 uur lokale tijd, waarna nog naschokken volgden. Het epicentrum ligt 26 kilometer ten noordwesten van de Turkse stad Gaziantep, niet ver van de grens met Syrië. In Turkije zijn volgens tellingen van de autoriteiten en hulpverleners zeker 12.391 mensen omgekomen. In Syrië staat het dodental op 2992. Daarmee komt het totaal op 15.383.

Reddingsverhalen na 72 uur

Reddingswerkers in de Turkse stad Kahramanmaraş hebben 73 uur na de aardbevingen overlevenden onder het puin van een ingestort appartementencomplex gehaald. Volgens staatspersbureau Anadolu gaat het om een 5-jarig meisje en haar ouders. Hoe ze er aan toe zijn, is niet bekend. Ook in de stad Gaziantep wisten reddingswerkers vanochtend drie overlevenden te bevrijden. Zij hadden toen al 75 uur onder het puin gelegen.

Nederlands reddingsteam in Turkije

Het Nederlandse zoek- en reddingsteam USAR heeft tot nu toe elf mensen en een hond gered uit de puinhopen van het door aardbevingen getroffen Hatay in Turkije. Dat laat het team weten in een nieuwe update over de reddingsoperatie. Gisterochtend werd al bekend dat het Nederlandse team zeven mensen levend onder het puin vandaan heeft gehaald. „De reddingen motiveren de teamleden, maar er komt ook een hoop leed op het team af. Niet elke redding is succesvol en soms kan vanwege de eigen veiligheid niet op worden getreden”, zegt USAR. „Dat heeft impact, dus er is nu en bij terugkomst uitgebreid aandacht voor nazorg.”

USAR vertrok maandagavond naar Turkije en zette dinsdag het basiskamp op in het rampgebied. Het team bestaat uit medewerkers van de politie, brandweer, ambulancediensten en Defensie die hiervoor speciaal zijn getraind. Ook zijn er acht reddingshonden. De vier reddingsgroepen werken 24 uur per dag, zeven dagen in de week in wisselende diensten. Het team heeft vanochtend laten weten in een ander gebied bij het door aardbevingen getroffen Hatay te gaan zoeken.

Reddingen baby’s en kinderen

Op Twitter delen meerdere mensen beelden van wonderlijke reddingen van baby’s en kinderen:



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

The emotional moment when Kosovo soldiers manage to save a 2-year-old girl and pull her out from the rubble of a collapsed building in Hatay, Turkey, more than 48 hours after the earthquake. Now they are attempting to save the mother. pic.twitter.com/0TGt8KqIky — New Europe Observation (@new_observation) February 9, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Search-and-rescue teams save newborn baby trapped under the rubble for more than 50 hours in #TurkiyeQuakes-hit city of Hatay.#Turkey_earthquake #TurkeySyriaEarthquake

pic.twitter.com/92V52FKo6a — OSCAR (@oskcrr) February 9, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.