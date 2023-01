Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Iraniër die mogelijk chemische aanslag voorbereidde opgepakt in Duitsland

De Duitse politie heeft een 32-jarige man opgepakt die zich zou voorbereiden op het plegen van een aanslag. De man, die de Iraanse nationaliteit heeft, werd opgepakt in de plaats Castrop-Rauxel in de aan Nederland grenzende deelstaat Noordrijn-Westfalen.

Volgens de Duitse autoriteiten is de man een aanhanger van een soennitische islamitische terreurgroep. Hij wordt verdacht van het verkrijgen van de gifstoffen cyanide en ricine, een zeer giftige stof. Dat lieten de openbaar aanklager van Düsseldorf, de politie van Recklinghausen en de politie van Münster afgelopen nacht in een verklaring weten.

Ricine is een heel sterk gif dat voorkomt in castorbonen. Het goedje is in zuivere toestand enorm dodelijk, zelfs in hele kleine hoeveelheden. 0,03 gram van het stofje is voor mensen al fataal en een tegengif bestaat niet. Het gif werd in 2020 nog gevonden in een brief die geadresseerd zou zijn aan Donald Trump.

Doelwit van aanslag is niet duidelijk

Hoever de aanslagplannen van de verdachte gevorderd waren en wie of wat het doelwit zijn aanslag had moeten zijn is niet duidelijk. De federale recherche zou de man op het spoor zijn gekomen na een tip van een buitenlandse inlichtingendienst. Dat meldt de Duitse krant Bild. Volgens de krant zou „een bevriende geheime dienst” de Duitse veiligheidsautoriteiten hebben gewaarschuwd voor een mogelijke chemische bomaanslag.

Gisteravond doorzochten de autoriteiten de woning van de verdachte in Castrop-Rauxel, zo’n 15 kilometer ten noordwesten van Dortmund. Een groot gebied rond de woning werd afgezet en hulpverleners droegen beschermende pakken. In het huis van de Iraniër zijn echter geen sporen van de gifstoffen gevonden.

Broer verdachte is bekend bij politie

De broer van de man, die toevallig ook in het appartement in Castrop-Rauxel was toen de politie de verdachte arresteerde, is bekend bij de politie. Maar hij wordt niet in verband gebracht met islamitisch terrorisme. Of hij op de hoogte was van de mogelijk aanslagplannen, is niet duidelijk. De broers zouden beiden sinds 2015 in Duitsland wonen.