Rijken nóg rijker: ongelijkheid stijgt opnieuw

Terwijl menig privéjet naar het Zwitserse Davos vliegt voor het World Economic Forum (WEF), kampt de rest van de wereldbol met crisissen en geldzorgen. En die ongelijkheid wordt door het nieuwste rapport van Oxfam Novib blootgelegd.

Het ongelijkheidsrapport, onder de naam Survival of the Richest, wordt expres in aanloop naar de WEF-bijeenkomst naar buiten gebracht. Dit omdat Oxfam Novib een kritisch debat wil op de eerste dag in Davos, waar de meest prominente wereldleiders bijeen komen.

Vermogen miljardairs stijgt

Want die ongelijkheid neemt toe, stelt Oxfam Novib. Het vermogen van miljardairs stijgt met miljarden per dag. Wat lijnrecht tegenover de huidige salarissen van de ‘gewone man’ staat. Die in deze tijd van inflatie en hoge energiekosten centen inleveren.

Wereldwijd steeg het vermogen van miljardairs met 2,5 miljard euro. En ondertussen lijden er 820 miljoen mensen honger en stijgen lonen niet mee met de inflatie. „Op dit moment worstelen miljarden mensen met stijgende prijzen voor energie en voedsel. Er moet snel iets gebeuren om deze schandalige trend van wereldwijde economische ongelijkheid aan te pakken die al decennia onze samenlevingen ontwricht”, stelt algemeen directeur van Oxfam Novib Michiel Servaes.

Rijken bijeen bij World Economic Forum

En die ongelijkheid zie je ook in Nederland. In ons land bezit de rijkste 1 procent, 26 procent van het gezamenlijk Nederlands vermogen, legt Servaes uit. „Tegelijkertijd betalen de rijkste mensen relatief minder belasting dan de rest van Nederland.” Volgens Servaes moet het vermogen van de rijken zwaarder belast worden. Hij pleit er dan ook voor om extreme rijkdom aan te pakken en eerlijk te verdelen. Om zo meer mensen boven de armoedegrens te houden. Wist je trouwens dat Nederland al jaren bekend staat als een belastingparadijs voor multinationals?

Vandaag begon het, inmiddels beruchte, World Economic Forum. Waar prominente figuren belangrijke mondiale thema’s als klimaat, econmie, milieu en gezondheid bespreken. Overigens klinken er rondom deze bijeenkomst allerlei complottheorieën en zijn er protesten in Davos. Onder meer Greenpeace benadrukte dat de grote hoeveelheden privéjets die in Davos landen, in een tijd van klimaatcrisis en CO2-perikelen ‘schaamteloos’ is.

Verontwaardigde reacties op ongelijkheid

Oxfam Novib greep deze aangelegenheid aan om de boel op scherp te zetten. Volgens hen moeten de belastingtarieven naar 60 procent op de hoogste inkomens. De huidige belastingtarieven op vermogen, zijn momenteel nog relatief laag. Van de geopperde belastingstijgingen kunnen overheden, volgens Oxfam Novib, investeren in onderwijs, voedselzekerheid of gezondheidszorg.

Ook op social media klinken veel verontwaardigde reacties op het rapport.



De ongelijkheid groeit. Alleen de politiek kan dit keren door radicale armoedebestrijding en forse vermogensbelastingen. Oxfam Novib: verschil tussen arm en rijk opnieuw groter gewordenhttps://t.co/VBTtdL5D1R — Attje Kuiken (@attjekuiken) January 16, 2023



#Ongelijkheid in de wereld neemt steeds verder toe en de rijksten betalen nog steeds MINDER belasting dan de rest. #oxfam

Ik word hier echt somber van. Met slechts een paar % extra belasting voor de rijksten zou je zoveel kunnen doen om gelijkheid te bevorderen bv (1/2) — [email protected] (@roosvonk) January 16, 2023



Moeilijke tijden? Niet voor iedereen.

Sinds 2020 zijn miljardairs nog eens 24 000 miljard euro rijker geworden. Ondertussen blijven miljoenen jongeren honger lijden.

Deze #ongelijkheid is onhoudbaar. Doe de superrijken bijdragen via een #miljonairstaks.https://t.co/6D8QlcZ1Nw — Hedebouw Raoul (@RaoulHedebouw) January 16, 2023



