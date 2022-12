Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Vulkaan op Java barst uit: dorpen bedekt met as en rookpluim van 15 kilometer

Meerdere dorpen zijn bedekt met as en er hangt een rookpluim met een hoogte van zeker 15 kilometer boven het Indonesische eiland Java. Nadat de Semeru-vulkaan uitbarstte gingen de Indonesische autoriteiten over op de hoogste alarmfase. Omwonenden worden nu geëvacueerd.

De vulkaan spuwt hete as zo’n 1500 meter de lucht in, waarna die as zich verspreidt in een straal van zeker zeven kilometer. Ook stroomt er veel lava langs de hellingen.



Wegen rondom vulkaan afgesloten

Mensen worden opgeroepen om weg te blijven uit de nabije omgeving. Ze worden geadviseerd om in ieder geval op vijf kilometer afstand van de kratermonding te blijven. De toegang tot het gebied rondom de vulkaan is beperkt en de meeste wegen zijn afgesloten.

Volgens de hulpdiensten zijn ongeveer 2000 mensen uit zes dorpen verplaatst naar elf opvangcentra. De omwonenden krijgen onderdak in onder meer scholen en moskeeën.

De uitbarsting van de Semeru volgt op een reeks aardbevingen aan de oostkant van het eiland, waarvan er één vorige maand aan meer dan 330 mensen het leven kostte. Moessoenregens zorgden er volgens een woordvoerder van de Nationale Autoriteit voor Rampenbeheersing in Jakarta voor dat de lavakoepel van de vulkaan nu instortte, waardoor er een uitbarsting is ontstaan.



Voor zover bekend geen slachtoffers

Bij de vulkaanuitbarsting zijn voor zover bekend geen slachtoffers gevallen. Vorig jaar barstte de Semeru ook al eens uit. Toen kwamen meer dan vijftig mensen om het leven.

De vulkaan, met een hoogte van bijna 3700 meter, is het hoogste punt van Java. De Semeru ligt in het oostelijk deel van het eiland, op zo’n 640 kilometer van de hoofdstad Jakarta.

In Indonesië bevinden zich 142 vulkanen. Daardoor heeft het land de grootste bevolking ter wereld die in de buurt van een vulkaan woont. Zo’n 8,6 miljoen Indonesiërs wonen binnen een straal van 10 kilometer van een vulkaan. Het land ligt in de zogeheten ‘Ring of Fire’, een gebied in de Grote Oceaan met veel actieve vulkanen en waar regelmatig aardbevingen voorkomen.