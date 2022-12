Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Wednesday onder vuur om dansje: ‘Had niet gefilmd mogen worden’

Hoge bomen vangen veel wind. En dat ondervindt nu ook Wednesday-ster Jenna Ortega aan den lijve. Een van de meest geliefde momenten uit de Netflix-serie gaat namelijk opnieuw viral. En wel om de verkeerde redenen.

Dat de nieuwe reboot-reeks een gigantische hit is, kunnen we bijna een understatement noemen. Het huidige paradepaardje van Netflix breekt alle records en het lijkt wel alsof Jan, alleman en je grootmoeder Wednesday gezien hebben. En ook al heb je de serie nog niet in één ruk uitgekeken, dan is de kans alsnog groot dat je deze scène al voorbij hebt zien komen op social media.

Prachtige, gechoreografeerde danspasjes op een lekkere schijf en een visuele streling voor het oog. Geen wonder dat deze Wednesday-scène viral ging. Maar waardoor komt Jenna Ortega nu alsnog in een negatief daglicht te staan? Waar gaat de heisa over?

Had Jenna Ortega corona tijdens Wednesday-opnames?

De bal ging rollen na een recent interview van de Wednesday-actrice met de toonaangevende pop culture website NME. Toen Jenna Ortega gevraagd werd hoe de opnames van de inmiddels beruchte dansscène verliepen, kwam de aap uit de mouw.

„Het was verschrikkelijk, omdat ik net corona had opgelopen. Die ochtend voelde het alsof ik was aangereden door een auto en dat er een kleine kabouter mijn keel en slokdarm kapot aan het krabben was. Tussen de opnames door kreeg ik medicijnen omdat we nog wachtten op het resultaat.”

Maar achteraf bleek de ster van Wednesday wel corona te hebben. Met andere woorden werden de opnames niet hermetisch afgesloten of stilgelegd toen bleek dat de centrale figuur van de serie een destijds nog gevaarlijk virus in haar bloedstroom had. De scène is opgenomen in 2021, toen er nog strikte voorwaarden golden op filmsets. Volgens MGM, de studio die de Netflix-hit geproduceerd heeft, werden alle COVID-maatregelen strikt gevolgd en zodra de positieve test was bevestigd, moest Jenna Ortega de set verlaten.

Maar op social media komen MGM en Netflix er niet zo gemakkelijk van af.



yeah the narrative around this being “omg jenna works so hard” and not “a bunch of executives not only made a 20 year old choreograph her own dance and work with covid but also put every single person on that set at risk” is uh. driving me INSANE — kaileigh (@kaicfox) December 6, 2022



Jenna Ortega having COVID on set and working unmasked around other unmasked performers is not a flex. She should not be praised for “working while sick.” The above the line crew could’ve possibly disabled or killed someone for their irresponsibility. — v ✨🦋 (@hereisviolet) December 6, 2022



she shouldve been isolated – not made to keep working while feeling ill. forcing jenna ortega to keep working and spreading covid around the set is so negligent of the producers and studio https://t.co/7RnqWgFpWS — ᴊᴇʟᴀ (@jelevision) December 4, 2022

Veel fans vinden het niet kunnen dat de opnames van Wednesday voorrang kregen op de gezondheid en veiligheid van Ortega en haar collega’s. Maar wanneer het over centen gaat, Hollywood gonna Hollywood en Netflix gonna Netflix.