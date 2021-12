Ter inspiratie voor volgend jaar: de populairste kerstmarkten in Europa

Opgetuigde kerstboom, kerstmuziek op hoog volume. All I want for Xmas is… Glühwein! En wat hadden we dat graag op die gezellige kerstmarkten gehaald. Misschien waren sommigen er vroeg bij en hebben zij zo’n markt kunnen meepikken. De afgelopen week zal het niet meer zijn gelukt, door de coronamaatregelen in ieder geval niet meer in Nederland.

Daarom op deze eerste kerstdag ter inspiratie voor 2022: de populairste kerstmarkten van Europa. Een van de leukste ervaringen tijdens de kerstperiode – vinden velen – is een bezoek aan een kerstmarkt. Eten, drinken, kraampjes in de open lucht en feestelijke activiteiten worden aangeboden. In de koude winterlucht nippen van glühwein, een beetje winkelen voor handgemaakte cadeaus in houten chalets. En snoepen van klassieke winterse lekkernijen maar… Waar kun je dat volgend jaar, hopelijk, weer heel goed doen?

Op een rij: de leukste / meest bezochte kerstmarkten

Hoewel deze feestelijke kerstmarkten oorspronkelijk uit Duitsland komen, worden ze nu in veel andere landen over de hele wereld gehouden. Er zijn er werkelijk honderden – zo niet duizenden – om uit te kiezen. Daarom heeft vakantiehuizen-zoekmachine Holidu uitgezocht wat de populairste kerstmarkten in Europa zijn. Verschillende factoren zijn geanalyseerd om zo te bepalen welke zo populair zijn, denk aan gegevens over het zoekvolume, het aantal Instagram-hashtags en het aantal kerstmarkten, kraampjes en ijsbanen en -baantjes in elke stad. Een Duitse kerstmarkt bovenaan de lijst? Nee hoor. Nederlandse kerstmarkten? Ook niet.

1. Wenen

Verrassend genoeg staat dus niet een Duitse stad op de eerste plaats, maar de hoofdstad van Oostenrijk, Wenen. De stad hield haar eerste ‘decembermarkt’ al in 1298 en biedt tot op de dag van vandaag feestelijke geneugten. Op de Rathausplatz vindt de beroemdste kerstmarkt van Wenen plaats: een uitgebreid winterwonderlandschap dat zich uitstrekt voor het dramatische, neogotische stadhuis.

Omdat het zo schilderachtig is, is het geen wonder dat #Viennachristmasmarket al bijna 14.000 keer is gebruikt. Het is ook zeer waarschijnlijk dat de stad tijdens het marktseizoen onder een sneeuwdek ligt, wat de twintig kerstmarkten des te mooier zal maken. Het is ook geen lange reis: de gemiddelde vliegtijd van Amsterdam naar Wenen bedraagt iets meer dan twee uur. Ook gaat er een nachttrein tussen Amsterdam en Wenen.

2. Berlijn

De geboorteplaats van de kerstmarkten kon in deze ranking natuurlijk niet missen. De Duitse hoofdstad Berlijn op de tweede plaats. De eerste kerstmarkt van de stad dateert van 1530 en werd gehouden in Alt-Berlin, een wijk in het Berliner stadsdeel Mitte. Vandaag de dag zijn er echter meer dan tachtig kerstmarkten in Berlijn – dus er is zeker voor elk wat wils.

Er wordt ook meer gezocht naar de Berlijnse kerstmarkten dan naar die in welke andere Europese stad dan ook, met de term ‘Berlijnse kerstmarkt’ die elke maand gemiddeld 3.300 keer op Google wordt gezocht. Het is echter niet de plek om naartoe te gaan als je op zoek bent naar een witte kerst, want de kans op sneeuw in de stad is vrij klein.

3. Straatsburg

Op de derde plaats staat de Franse stad Straatsburg. Het is de oudste kerstmarkt van Frankrijk, wat niet verwonderlijk is gezien de nabijheid van Duitsland. De stad scoorde hoog voor het aantal keren dat feestvierders haar Instagram hashtag gebruikten – meer dan 16020 keer – en voor haar maandelijkse Google-zoekopdrachten – gemiddeld 2700 keer.

De kerstmarkt bestaat al sinds 1570 en vindt elk jaar plaats tussen eind november en 31 december. Sneeuw is ook zeer waarschijnlijk, waardoor deze markt het perfecte winterwonderland is. Straatsburg is zo’n 6 uur rijden vanaf Utrecht.

4. Londen

De vierde plaats in het algemeen is de huidige hoofdstad van Engeland, Londen. Het is niet verwonderlijk dat de stad meer kerstmarkten heeft dan enige andere stad in het VK – er zijn zestien feestelijke markten in Londen – dus bezoekers hebben zeker hun keuze.

De hoofdstad is ook de thuisbasis van de grootste openluchtijsbaan van het VK, die tijdens de feestelijke periode rond de iconische Victoriaanse muziektent in het hart van het Londense Hyde Park wordt opgericht.

5. München

Duitsland neemt opnieuw een top vijf-positie in, met München, de hoofdstad van Beieren, op de vijfde plaats. Het was de eerste officiële ‘kerstmarkt’ die in Duitsland – en de wereld – plaatsvond en dateert van 1310. Een ander voordeel van een bezoek aan de ‘oudste kerstmarkt’ is dat er zeer goede treinverbindingen zijn naar München.

Net als andere grote Duitse steden is de kans op sneeuw in München tijdens de feestdagen vrij klein, dus wie een witte kerst wil, moet elders gaan kijken. Voor degenen die sneeuw niet als een spelbreker beschouwen, zijn er genoeg manieren om zich te vermaken door langs de meer dan driehonderd feestelijke kraampjes te slenteren en te genieten van de grote openluchtijsbaan voor de prachtige Karlskirche. Helaas werd de kerstmarkt van München afgezegd voor 2021, dus kunnen we des te meer uitkijken naar die van 2022.

Kerstmarkten die de top 10 ook haalden

6. Frankfurt

Wie niet van vliegen houdt, zou een bezoek aan de vijfde plaats voor een kerstuitstapje moeten overwegen. Frankfurt, een andere Duitse stad, ligt op slechts 4,5 uur rijden vanaf Nederland (gerekend vanaf Utrecht). De kerstmarkt van Frankfurt is een van de oudste Duitse kerstfestivals en dateert uit het jaar 1393. Vandaag de dag is de markt zo bekend dat de Engelse stad Birmingham haar eigen Duitse kerstmarkt ernaar vernoemd heeft: ‘Frankfurt Christmas Market Birmingham’.

Frankfurt scoorde hoog voor het aantal vermeldingen op Instagram – meer dan 9.000 – en scoorde hoger dan elke andere Duitse stad. Maar net als in andere grote Duitse steden is de kans op sneeuw in Frankfurt vrij klein, wat betekent dat het waarschijnlijk geen wit wonderland zal zijn tijdens de feestperiode.

7. Nürnberg

We vallen bijna in herhaling, maar ook de kerstmarkt van Nürnberg is een waar begrip in Duitsland, mede dankzij de prachtige setting in het Middeleeuwse centrum van de stad.

Midden op de kerstmarkt staat een grote ketel, met een diameter van 2,5 m en 3,4 m hoogte, gevuld met maar liefst 9000 liter warme, dampende ‘Feuerzangenbowle’. Dit typisch Duitse kerstdrankje bestaat uit een mix van rode wijn, rum en suiker. De suiker wordt kort in de fik gezet voordat je het drankje op kunt drinken, daarom de naam.

8. Budapest

Op plaats 8 vinden we de kerstmarkt van Boedapest. Te vinden aan het eind van de voetgangersstraat Vaci, verandert het Vörösmartyplein vanaf mid november in een waar winterwonderland.

Behalve de traditionele kerstgeuren van glühwein en kaneel, komen je ook aroma’s van Hongaarse specialiteiten zoals gevulde koolrolletjes, geroosterde gans, ganzenlever en gegrilde paprikaworst tegemoet. Op openluchtpodia en in de houten stalletjes, zie je vele ambachtslieden die hun kunsten vertonen. Met enige regelmaat wordt je tijdens je bezoek aan de kerstmarkt vergezeld door live muziek.

9. Praag

De kerstmarkten van Praag staat op de 9e plaats in de Europese ranking. De twee bekendste markten vinden plaats het Oude Stadsplein (Staromestske Namesti) en het Wenceslasplein en liggen slechts op vijf minuten loopafstand van elkaar.

Ook vindt in Praag tijdens de Advent de jaarlijkse HoliSlay Drag Show plaats, waarbij de Kerst-’koninginnen’ van het jaar worden gekroond. De meeste kerstmarkten in Praag blijven open tot 6 januari.

10. Edinburgh

Op de tiende en laatste plaats van deze ranking voor de meest populaire kerstmarkten in Europa, is Edinburgh geëindigd. De Schotse hoofdstad scoort hoog in de Instagram-categorie met een score van 41.000 hashtags – duidelijk een kerstmarkt die mensen hun vrienden willen laten zien.

Edinburgh’s Winter Festival brengt de kerstmarkt en het beroemde Hogmanay samen in een feestelijke periode vol fonkelende lichtjes, betoverende geluiden, verrukkelijke smaken en veel plezier!

Kerstmarkten in Nederland

Er waren ook een aantal Nederlandse steden vertegenwoordigd in de lijst met steden, te weten Amsterdam, Arnhem, Den Haag, Groningen, Haarlem, Maastricht en Valkenburg. Deze steden (en hun respectievelijke kerstmarkten) scoorden als volgt:

1. Amsterdam – op plaats 28

2. Valkenburg – op plaats 51

3. Maastricht – op plaats 61

4. Den Haag – op plaats 75

5. Haarlem – op plaats 77

6. Groningen – op plaats 85

7. Arnhem – op plaats 92