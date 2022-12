Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Ketamine tegen alcoholisme? In het Verenigd Koninkrijk proberen ze het

Ketamine als behandeling tegen alcoholisme? Het klinkt een beetje als vuur met vuur bestrijden, maar in het Verenigd Koninkrijk nemen ze de proef op de som. Een dosis ketamine in combinatie met therapie zou namelijk een oplossing kunnen bieden voor het grote aantal alcoholisten in het land.

Als ergens het percentage alcoholisten hoog ligt, dan is het Groot-Brittannië wel. Meer dan twee miljoen Britten worstelen namelijk met serieuze alcoholproblematiek. Het aantal doden door alcoholmisbruik is sinds de pandemie toegenomen.

Ketamine en therapie voor alcoholisme

Het gaat om een experiment van The University of Exeter. Zij onderzoeken of een combinatie van ketamine en therapie helpt om alcoholisten langer nuchter te houden.

Onderzoekster Ceila Morgan legt aan de BBC uit dat er nieuwe behandelmethoden nodig zijn. Eerst wordt onderzocht of een combinatie tussen therapie en ketamine veilig is voor zware drinkers. Uit eerder onderzoek bleek dat de combinatie tussen ketamine en therapie alcoholisten voor een groot deel nuchter hield.

Onderzoek naar gebruik van ketamine bij alcoholisten

„Eén op de vijf alcoholisten wordt behandeld. En drie op de vier alcoholisten die gestopt zijn met drinken, grijpen al weer na een jaar naar de fles”, legt Morgan uit. De onderzoekster benadrukt dat problemen met alcoholisme niet alleen het individu beschadigt, maar ook familie, vrienden en gemeenschappen raken betrokken. „We hebben drastische nieuwe behandelmethoden nodig.”

Hoewel het imago van ketamine meer gekoppeld wordt aan festivals of uitgaan, is het een geregistreerd medisch geneesmiddel. Ketamine wordt namelijk gebruikt als pijnstiller of als verdovingsmiddel. In Nederland valt ketamine onder de Geneesmiddelenwet en het mag alleen verstrekt worden door artsen.

Britse overheid steunt experiment

Voor het experiment worden 280 mensen met alcoholproblemen verdeeld in twee groepen. Waarbij de groepen verschillende hoeveelheden ketamine toegediend krijgen. Eén groep krijgt de dosis ketamine in combinatie met therapie en de andere groep krijgt een lagere dosis en zeven lessen over de schadelijkheid van alcohol.

Financiering voor het experiment komt mede van het onderzoeksorgaan National Institute of Health and Care Research (NIHR). Dat valt onder de paraplu van de Britse overheid.

Het is overigens niet voor het eerst dat men experimenteert met de inzet van drugssoorten. Zo werd eerder bekend dat paddo’s een positieve werking hadden bij mentale problemen. En klonken dat soort geluiden ook over ketamine, LSD of MDMA bij de inzet van PTSS en depressie.