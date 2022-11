Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Kosten die veel mensen met een elektrische auto over het hoofd zien

Als mensen het hebben over elektrische auto’s, ligt de focus meestal op besparingen. Van geld besparen vanwege dure benzineprijzen tot het verminderen van CO2-uitstoot.

Dit klopt natuurlijk allemaal, maar er zijn een paar extra kosten die je in je achterhoofd moet houden. Een elektrische auto heeft namelijk een aantal verborgen kosten die veel mensen niet meteen beseffen.

3 verborgen kosten van elektrische auto’s

Geen zorgen, we leggen het je uit. Hier zijn drie verborgen kosten van een EV.

1. Hoge aankoopprijs

We beginnen met kosten die eigenlijk niet onverwacht zijn. Elektrische voertuigen zijn een stuk duurder dan voertuigen die rijden op gas. EV’s hebben complexere technologie die simpelweg meer kost om te produceren. Volgens de National Resources Defense Council kostte de gemiddelde elektrische auto in 2021 ongeveer 10.000 euro meer dan het industriegemiddelde.

De overheid biedt wel enkele belastingvoordelen voor mensen die EV’s aanschaffen. Maar zelfs als je hier rekening mee houdt, heb je behoorlijk wat geld nodig om een elektrisch voertuig aan te schaffen. Al deze factoren zorgen ervoor dat EV’s voor sommige mensen onbetaalbaar zijn.

2. Verzekeringspremies

Omdat elektrische auto’s duurder zijn, zijn ook de reparatiekosten hoger. Dit komt deels door hun dure componenten, maar ook omdat er minder monteurs zijn opgeleid voor deze reparaties. Monteurs die wel een EV kunnen repareren, vragen daarom meestal hoge kosten. Autoverzekeringsmaatschappijen houden hier natuurlijk allemaal rekening mee, dus zijn de premies vrij hoog.

3. Laadpaal kosten

Eigenaren van elektrische auto’s hebben een soort laadstation in hun huis nodig om hun voertuigen van stroom te voorzien. En die zijn zeker niet goedkoop. De goedkoopste laadstations kunnen tot 2.300 euro kosten. En krachtigere opladers die sneller werken, kunnen tot 2.700 dollar kosten. Als je twijfelt over de aanschaf van een EV dan is het heel belangrijk dat je hier rekening mee houdt. Zonder een laadpaal kunnen ze immers niet ver met je nieuwe EV rijden.