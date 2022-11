Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Protesten tegen strenge lockdowns op meerdere plekken in China na fatale brand in flat

In meerdere steden in China protesteren mensen tegen het strenge coronabeleid. Onder meer in Beijing en Shanghai gingen kleine groepen de afgelopen dagen de straat op. Aanleiding voor deze protesten is een brand in de stad Urumqi, waarbij donderdag tien mensen om het leven kwamen. Volgens demonstranten konden zij vanwege de strenge lockdown niet op tijd weg komen.

In het flatgebouw zouden niet alleen deuren zijn vergrendeld vanwege de maatregelen, ook zouden reddingswerkers het gebouw moeilijk hebben kunnen bereiken door hekken die waren geplaatst vanwege de lockdown. Daarnaast zouden sommige bewoners van de flat in eerste instantie hun huis niet hebben willen verlaten, uit angst om de lockdownregels te overtreden.

Bewoners wisten volgens autoriteiten weinig van brandveiligheid

De autoriteiten in Urumqi ontkennen dat de coronamaatregelen mensen hebben gehinderd bij het verlaten van het brandende gebouw. Zij stellen dat de bewoners van het pand te weinig wisten van brandgevaar.

In Urumqi mogen bewoners al honderd dagen praktisch de deur niet uit. En voorlopig lijkt er geen einde te komen aan de strenge lockdowns in China. Andere miljoenensteden krijgen weer te maken met maatregelen. Zo mogen restaurants in Shenzhen, een stad bij Honkong, maar half vol zitten en mensen die de stad van buitenaf bezoeker mogen pas na drie dagen sportscholen of theaters in.

Steeds meer weerstand tegen strenge lockdowns

Tegen de eindeloze lockdowns in het land lijkt door de brand in Urumqi nu meer en meer weerstand te komen. In Shanghai gingen zo’n 300 betogers de straat op. Mensen waren niet alleen behoorlijk kritisch als het aankomt op de lockdowns, maar riepen ook leuzen als „Weg met Xi Jingping!’ en ‘Weg met de Communistische Partij!’. De demonstratie werd door de politie op harde hand beëindigd. De betogers werden uiteengeslagen. Daarbij werd ook pepperspray gebruikt.



This is now on Wulumuqi (=Urumqi) lu in #Shanghai. People holding up white sheets of paper. ‘We don’t need to write anything on it. It is a symbol of the revolution of the people’, someone says. (Don’t manage to send videos.) pic.twitter.com/oWwyADTHuX — Eva Rammeloo (@eefjerammeloo) November 26, 2022

En ook in Beijing Guangzhou, Wuhan en Xi’an zijn soortgelijke protesten te zien. Dat de protesten zo openlijk zijn en zich naar meerdere steden verspreiden is zeldzaam in China. Verzet wordt normaal gesproken gecensureerd. Het is daarom ook lastig om bevestiging van de protesten te zijn. Betogingen worden snel afgekapt en berichten op social media worden veelal gecensureerd.



