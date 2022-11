Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Klimaattop Egypte voorbij, premier Rutte reageert op uitkomst: ‘Er is meer nodig’

Na een verlenging van anderhalve dag, is de COP27-klimaattop in Egypte tot een einde gekomen. Op het slotakkoord moesten bijna tweehonderd landen op nog veel punten overeenstemming bereiken. Dat is uiteindelijk gelukt, al is het niet voor iedereen de uitkomst waarop ze gehoopt hadden. Reacties stromen binnen.

„Het is niet genoeg, er is meer nodig”, zo reageert premier Mark Rutte op de uitkomst van de klimaattop in Egypte. Wereldleiders bereikten een akkoord over een klimaatschadefonds, maar de uitwerking daarvan blijft nog onzeker. Een akkoord over de afbouw van fossiele brandstoffen om de CO2-uitstoot te verminderen, blijft ook uit.

Klimaatschade

Rutte spreekt desondanks van een „grote stap om kwetsbare landen te helpen met klimaatschade”. Het idee van het fonds is dat rijkere landen, die over het algemeen veel meer broeikasgassen uitstoten en daarmee bijdragen aan de opwarming van de aarde, betalen aan armere landen die hier vaak de gevolgen van ondervinden. Het gaat dan bijvoorbeeld om extreme weersomstandigheden, die grote schade veroorzaken.

Een aantal partijen, waaronder de Europese Unie, wilden in ruil voor het klimaatschadefonds wel dat landen extra stappen zetten om verdere opwarming te voorkomen. Zo wilde de EU bijvoorbeeld dat in de slottekst niet alleen staat dat steenkoolgebruik moet worden afgebouwd, maar alle fossiele brandstoffen – ook olie en gas – om zo de uitstoot van broeikasgassen verder terug te dringen.



De klimaattop #COP27 zet een grote stap om kwetsbare landen te helpen met klimaatschade. Teleurstellend dat te weinig stappen zijn gezet om de opwarming tot 1,5 graad te beperken. Het is niet genoeg, er is meer nodig. We blijven hard werken aan versnelling in de klimaataanpak. — Mark Rutte (@MinPres) November 20, 2022

‘Te weinig stappen gezet in de klimaattop’

Het is net als vorig jaar niet gelukt om dat er doorheen te krijgen. Bas Eickhout, delegatieleider van het Europees Parlement op de klimaattop, noemt de deal daarom teleurstellend. „Er werd in de klimaatambitie geen vooruitgang geboekt ten opzichte van vorig jaar, hiermee is een cruciaal klimaatjaar verloren gegaan”, aldus Eickhout.

Premier Rutte noemt het „teleurstellend dat te weinig stappen zijn gezet om de opwarming tot 1,5 graad te beperken”. Het doel van 1,5 graad is vastgelegd in de klimaattop van Parijs in 2015. „We blijven hard werken aan versnelling in de klimaataanpak”, zegt Rutte. Zijn eigen kabinet moet in het voorjaar ook extra maatregelen nemen. Uit een recent rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving blijkt dat het kabinet het doel om de CO2-uitstoot in 2030 met zeker 55 procent te verminderen zonder extra ingrepen waarschijnlijk niet haalt.

