Beelden van koning Charles die bekogeld wordt met eieren: slechte mikker

Koning Charles en zijn vrouw Camilla dachten vandaag even rustig een bezoekje te brengen aan York. Dat liep niet zoals gepland want het echtpaar werd bekogeld met… eieren. Gelukkig werd het koningspaar niet geraakt.

„Dit land is gebouwd op het bloed van slaven!”, riep de protestant volgens een aantal getuigen toen hij de eieren mikte. Hoewel, mikken? Ze gingen allemaal mis.

De beelden:

Zag ze vliegen

Na het voorval werd het koningspaar snel in veiligheid gebracht. De man die de eieren gegooid heeft, werd op zijn beurt tegen de grond geduwd door de politie. Nadien werd hij ook aangehouden. Ooggetuigen zouden het ook opgenomen hebben voor de koning van het Verenigd Koninkrijk. Zo riepen ze onder meer: „God save the King”. Daarnaast zouden ze ook de ‘aanvaller’ toegeroepen hebben dat hij zich moest schamen.

Ooggetuige Kim Oldfield vertelt aan de BBC hoe ze vanuit haar winkel aan het genieten was van de aankomst van koning Charles en Camilla toen ze mensen ‘boe’ hoorde roepen en eieren zag vliegen. „Ik kon nog net zien hoe de politie hem meenam. Ik heb ook gezien dat het ging om vijf eieren”, vertelt de winkeleigenaresse. „Camilla vertrok een beetje toen iedereen ‘boe’ begon te roepen maar de politie was er snel bij. Heel zonde dat zo’n man een mooi moment als deze verstoort.”

Koning Charles onverstoord

Volgens andere ooggetuigen deed het hele akkefietje Charles niet zoveel: hij ging gewoon verder met iedereen begroeten. Charles en Camilla zijn in York voor enkele officiële verplichtingen. Zo zou er onder meer een standbeeld van Queen Elizabeth, het eerste sinds haar overlijden, onthuld worden. Heel ironisch: in York kregen ze lunch geserveerd inclusief, je raadt het al, eieren.

Het eieren gooien was voor de demonstrant waarschijnlijk een prijzige bezigheid, aangezien ze steeds duurder worden. Vandaag was nog in het nieuws dat ze met 20 procent in prijs gestegen zijn in vergelijking met vorig jaar. Maar buiten dat, zal hem ongetwijfeld een pittige boete te wachten staan.