Yvonne Coldeweijer doet open sollicitatie voor Ranking the Stars: ‘Lijkt me wel leuk, BN’ers roasten in het echt’

Yvonne Coldeweijer zou graag meedoen aan het nieuwe seizoen van Ranking the Stars bij BNNVARA. Dat meldt de vrouw achter het populaire juicekanaal Life of Yvonne vandaag in haar Instagram Stories. Yvonne, die vooral bekend staat om haar ‘juice’, oftewel roddels in de entertainmentwereld, wil dus verder met haar carrière.

Zij deelt een SBS-interview met Paul de Leeuw over het programma, waarin hij meldt dat Evert Santegoeds een van de kandidaten van het nieuwe seizoen wordt. „Je mag mij ook wel bellen hoor”, schrijft Yvonne erbij. „Lijkt me wel leuk, BN’ers roasten in het echt. En ik ben veul goedkoper dan Evert.”

Al bijna 15 jaar op televisie

Het is niet bekend hoeveel Santegoeds krijgt voor zijn deelname aan het programma. RTL maakte in oktober bekend na drie jaar te stoppen met Ranking the Stars. In het programma moeten BN’ers onalledaagse vragen beantwoorden en elkaar de maat nemen. Eddy Zoëy presenteerde het meest recente seizoen. Paul de Leeuw presenteerde de andere twee seizoenen bij RTL.

Ranking the Stars is al bijna vijftien jaar op televisie. In 2019 verhuisde het programma van BNNVARA naar RTL, nadat De Leeuw de overstap had gemaakt naar de commerciële omroep. BNNVARA kon twee weken geleden nog niets zeggen over een eventuele terugkeer van Ranking the Stars bij de NPO. De omroep was vanmiddag niet voor commentaar bereikbaar, schrijft het ANP.

Onlangs ontmoette Yvonne, een van de BN’ers met de meeste nepvolgers, al een BN’er waarover ze heeft lopen juicen, namelijk Robert ten Brink.

Yvonne Coldeweijer gestopt met ‘spionnenlegerchat’

Overigens maakte Yvonne vanochtend bekend dat ze voorlopig stopt met haar betaalde spionnenlegerchat. Ze had daar al een maand niets van zich laten horen, maar er zijn nog wel ruim 1.600 betalende leden die haar volgen. Yvonne: „Lieve spionnen, hierbij wil ik jullie mededelen dat ik een tijdelijke break zal nemen van de Spionnenleger-app. De break is voor onbepaalde tijd.”

Het openbare juicekanaal van Yvonne blijft wel gewoon actief.