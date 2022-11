Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Ambulancemedewerker verzorgt tiener na fataal ongeluk, blijkt haar eigen dochter te zijn

Het is een wel heel tragisch verhaal: Jayme Erickson, een Canadese ambulancemedewerkster, werd vorige week opgeroepen vanwege een ernstig verkeersongeval op de snelweg. Daarbij was een tienermeisje dusdanig gewond geraakt, dat zij onherkenbaar was.

Maar het wordt nog verdrietiger: de ambulancemedewerker verzorgde het meisje, dat later overleed aan haar verwondingen, zeker 30 minuten lang. Pas achteraf bleek het volledig onherkenbare meisje haar eigen 17-jarige dochter te zijn.

Ambulancemedewerker treft dochter bij ongeluk, blijkt later

Dit soort verhalen komen helaas vaker voor. Zo is er vorig jaar in Nederland iets vergelijkbaars gebeurd. Een ambulancemedewerker vertelde bij talkshow Op1 hoe ze aankwam bij een ongeluk en haar eigen zoon daar aantrof als één van de slachtoffers.

Het ongeluk in Canada vond plaats op een ijzige snelweg in Alberta, schrijft The Guardian. Erickson en haar collega’s waren zeker een half uur bezig om de tiener uit de auto te bevrijden. Toen dat eindelijk lukte, bleef Erickson bij het meisje totdat zij per helikopter naar het ziekenhuis werd gebracht.

Toen het meisje eenmaal in het ziekenhuis was, bleken haar verwondingen veel te zwaar om te kunnen overleven. Daarna besloot het ziekenhuis haar van de beademing te halen.

‘Mijn enige kind, mijn mini-ik, mijn dochter, Montana’

Na haar dienst trof Erickson bij thuiskomst twee politieagenten aan. Ze kreeg het nieuws te horen dat haar dochter van zeventien, Montana, om het leven was gekomen bij een verkeersongeval. Het zelfde ongeluk waar Erickson er alles aan deed om dat ‘anonieme’ meisje te redden.

„Ik ben kapot. Ik mis een stuk van mij. Ik moet de scherven oprapen en er wordt van mij verwacht dat ik doorga”, deelde Erickson met lokale media in haar woonplaats Airdrie. „Het ernstig verwonde meisje dat ik op de plek van het ongeval zag, bleek mijn eigen dochter te zijn. Mijn enige kind. Mijn mini-ik. Mijn dochter, Montana”, schreef Erickson na het ongeluk aan haar naasten.

Verkeersongeval

Ericksons dochter Montana zat in de bijrijdersstoel terwijl haar vriendin reed, nadat ze samen met de hond hadden gewandeld. Haar vriendin verloor de controle over het stuur en botste tegen een tegenligger. De bestuurder kon uit het voertuig komen, maar Montana raakte bekneld in de auto.

Na het overlijden van Montana heeft ze nog de levens van anderen kunnen redden, liet haar moeder weten. Erickson zei dat „twee van haar organen levensreddend waren voor anderen” en dat haar dochter dat gewild zou hebben. „We zijn trots op haar en gaan haar heel, heel erg missen”, aldus haar moeder.