Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Het Perfecte Plaatje: jury steekt stokje voor eliminatie van populaire kandidaat

Er zijn nog maar vijf BN’ers over in Het Perfecte Plaatje, dus het wordt steeds spannender. Wie een off day heeft, loopt zomaar het risico dat hij zijn koffer moet pakken. Of toch niet? De aflevering van deze week eindigde met een twist.

930.000 mensen kropen gisteravond voor de buis om Het Perfecte Plaatje te kijken, een fotografiewedstrijd met bekende Nederlanders. Tina de Bruin, Linda Hakeboom, Filemon Wesselink, Trijntje Oosterhuis en Geraldine Kemper zijn nog in de race. Vorige week was het stylist Maik de Boer die het veld moest ruimen.

Eerste opdracht Het Perfecte Plaatje: Filemon wint glorieus

De kandidaten trappen de aflevering af met een leuke, maar moeilijke opdracht. Ze moeten een foto bij het afscheidsconcert van Kensington maken. Wesselink vindt het allemaal maar lastig, maar levert puik werk af en gaat er met de winst vandoor. De presentator krijgt een welverdiende acht voor zijn foto. Ook Hakeboom (zeven), De Bruin (6,8) en Kemper (6,7) scoren een voldoende, alleen Oosterhuis moet het doen met een vijf.

Tweede opdracht: ‘Deze foto is voor het echie’

Bij de tweede opdracht moeten de kandidaten een macro-foto van insecten aanmaken. Dit is niet zomaar een opdracht, want er staat meer op het spel dan alleen punten. „Het is dat iets voor het echie is”, belooft presentator Tijl Beckand. „De winnende foto van deze shoot zal miljoenen keer afgedrukt worden.” Dan duikt Humberto Tan, de winnaar van het eerste seizoen van Het Perfecte Plaatje, op. Hij verklapt uiteindelijk waar het om draait: de winnende foto komt op de cover van de veldgids van de Nationale Postcode Loterij.

Niet iedereen ziet het fotograferen van insecten zitten. „Vreselijk”, zegt Kemper. Ze vindt het maar „vieze beesten”. Op de vraag of ze niet van insecten houdt: „Houdt er iemand wel van insecten?” Ook De Bruin heeft moeite met de opdracht: ze is bang voor de beestjes. Wesselink is wel blij. „Het leukste in Artis vind ik insecten kijken.” Oosterhuis maakt er een bijzonder tafereel van: ze probeert de insecten te lokken door voor ze te zingen.

Eén kandidaat schittert door afwezigheid. Hakeboom heeft een ouderwetse griep. De documentairemaakster levert geen foto in, maar is wel aanwezig bij de beoordeling. „Ik had er flink last van, maar ik wilde zien wat de rest gemaakt heeft”, vertelt ze. Wesselinks liefde voor insecten lijkt hem geen windeieren te leggen: zijn foto valt bij de jury in de smaak. Hij krijgt een 7,5 en sleept ook bij deze opdracht de overwinning uit de vuur. „Fantastisch, ik denk dat mijn moeder al bij de postbus zit te wachten totdat de folder binnenkomt”, reageert hij.

Kemper en De Bruin eindigen op de tweede en derde plek, terwijl Oosterhuis een magere vijf scoort. Hierdoor komt haar gemiddelde ook op een vijf te staan. De grote vraag is dan: is dit het eindstation voor de zangeres? Hakeboom heeft immers helemaal geen foto ingeleverd. „De jury kan jou niets anders uitkeren dan niets”, meldt Beckand haar. „Daardoor is jouw weekgemiddelde blijven steken op 3,5. Maar wat gaat de jury doen, betekent dit jouw afscheid of grijpt de jury in?”

Wie valt er deze week af?

Vol spanning kijken Hakeboom en Oosterhuis de jury aan. „We hebben het besluit genomen. Ik vind het moeilijk om te zeggen, maar sorry Linda, we nemen onze safe niet mee naar volgende week.” De verwarring is even op haar gezicht af te lezen, maar dan dringt het tot haar grote blijdschap door dat ze mag blijven. „We houden je er heel graag bij, we zien zoveel potentie in je”, zegt jurylid William Rutten. „Het zou heel raar zijn om jou naar huis te laten gaan.”

Dan is nog steeds niet alle verwarring uit de wereld geholpen, want voor Oosterhuis is het nog steeds niet duidelijk of zij ook mag blijven. Ook zij hoort tot haar opluchting dat ze mag blijven. „Woehoe!”, roept ze uit. Deze week geen afvallers dus. „Het betekent wel dat de safe eruit is”, waarschuwt Beckand. „Vanaf deze week is het iedere week één persoon exit. Dus zet je schrap, want de strijd barst los.”

Kijkers zijn blij én teleurgesteld met Het Perfecte Plaatje

Kijkers vinden het meer dan terecht dat Hakeboom mag blijven en uiten hun vreugde op Twitter:



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

‘Ik vind het moeilijk om te zeggen maar wij nemen onze safe niet mee naar volgende week…’ ♥️ aldus William Rutten naar lieve Linda! #HetPerfecteplaatje — Anna Tiecken (@AnnaTiecken) November 23, 2022



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Wat is Linda een sterke maar vooral ook lieve vrouw. 🥰💪🏼 #HetPerfectePlaatje — Rick Koelewijn (@Rick_Koelewijn) November 23, 2022



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Fijn voor Linda 😃😃 #hetperfecteplaatje — Lianne van Veen (@Liedje87) November 23, 2022

Maar dat Oosterhuis mag blijven, is weer niet iedereen blij mee. De zangeres is minder populair bij het publiek.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Dus omdat Linda ziek werd, zijn we nu nog niet van Trijntje af… Is mijn gok. #hetperfecteplaatje — madameminke (@madameminke) November 23, 2022



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Pfff nog een week Trijntje. 😵‍💫 Levert alleen maar slechte foto’s. Terecht dat Linda mag blijven. #hetperfecteplaatje — Sanne (@SannePloeg) November 23, 2022

Je kunt de laatste aflevering van Het Perfecte Plaatje terugkijken via RTL.