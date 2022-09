Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Verenigd Koninkrijk in de ban van gezondheid Koningin Elizabeth: ‘Grote zorgen’

Koningin Elizabeth wordt momenteel onder medisch toezicht gehouden, omdat artsen zich zorgen maken om haar gezondheid. De Britse nieuwszender BBC staat volledig in het teken van de gezondheidstoestand van de 96-jarige koningin Elizabeth.

De 96-jarige koningin verblijft momenteel in het Schotse Balmoral Castle, haar vakantieverblijf. Haar zoon prins Charles, zijn vrouw Camilla en haar kleinzoon prins William zijn bij haar of onderweg naar haar toe.

Gezondheidsklachten Koningin Elizabeth

Elizabeth kampt al enige tijd met gezondheidsklachten. Zo is ze slecht ter been en ze loopt daarom al langere tijd met een wandelstok. Alle kinderen van de Britse koningin Elizabeth zijn inmiddels aangekomen op Balmoral Castle in Aberdeenshire in Schotland. Daar verblijft hun moeder momenteel en wordt ze onder medisch toezicht gehouden.

Prins Charles, prins Edward, prins Andrew en prinses Anne zijn er, en ook Camilla, de vrouw van Charles, is bij haar schoonmoeder. Ook kleinzoon prins William is aangekomen. Zijn vrouw, Catherine, blijft thuis in Windsor. Kleinzoon Harry en zijn vrouw Meghan onderbreken hun werk om naar koningin Elizabeth te gaan. Het stel, dat in de Verenigde Staten woont, was al in het Verenigd Koninkrijk.

Rust nemen na bezoek Johnson en Truss

Gisteren werd al bekend dat de 96-jarige koningin rust moest nemen na een „volle” dag op dinsdag. Ze kreeg bezoek van oud-premier Boris Johnson die zijn ontslag kwam indienen. Daarna kwam Liz Truss langs, die door Elizabeth werd gevraagd de nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk te worden. De koningin doet het de afgelopen maanden vanwege haar broze gezondheid rustiger aan. Meerdere afspraken blies ze op advies van haar dokter af.

Verschillende Britse politici hebben hun beterschapswensen voor koningin Elizabeth gedeeld. Vandaag maakte Buckingham Palace bekend dat artsen zich zorgen maken over de gezondheid van de 96-jarige Queen.

Grote zorgen

Onder meer Mark Drakeford, de regeringsleider van Wales, schreef op Twitter „bezorgd” te zijn over het nieuws. „Ik stuur mijn beste wensen naar hare majesteit en haar familie namens de bevolking van Wales”. Ook de Schotse premier Nicola Sturgeon liet van zich horen. „We maken ons allemaal grote zorgen over de berichten over de gezondheid van hare majesteit. Mijn gedachten zijn op dit moment bij de koningin en de hele koninklijke familie.”



Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Concerned to hear the news from Buckingham Palace. I send my best wishes to Her Majesty and her family on behalf of the people of Wales. — Mark Drakeford (@PrifWeinidog) September 8, 2022



Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

The whole nation’s thoughts and prayers are with Her Majesty The Queen and her family as we all hope and pray for her full recovery. — Ed Davey (@EdwardJDavey) September 8, 2022

Een aantal leiders van Britse politieke partijen sprak de hoop uit dat de koningin herstelt. „Ik sluit me aan bij iedereen in het Verenigd Koninkrijk in de hoop dat ze herstelt”, schrijft Labour-leider Keir Starmer onder meer. Leider van de Liberal Democrats, Ed Davey, schreef dat „we allemaal hopen en bidden voor haar volledige herstel”.