Iedereen (ook Rutte) vindt iets van Rob Jetten die energie belangrijker vindt dan Algemene Beschouwingen

Heel veel mensen vinden iets van het feit dat ‘gas-minister’ Rob Jetten naar een energieforum in Amerika gaat als de Algemene Beschouwingen in de Tweede Kamer worden gehouden. Het zorgt ervoor dat de D66-politicus met ‘Jetten Algemene Beschouwingen’ hoog in de trending-lijst op Twitter staat. „Laat deze clown lekker in Amerika blijven”, meldt Jan Hoek bijvoorbeeld op het platform.

Ook klinken termen als onacceptabel, aftreden en snoepreisje. Niet alleen mensen die de politiek vanaf de buitenkant volgen, geven hun mening over Rob Jetten en zijn besluit voor na Prinsjesdag. Dat deed ook premier Mark Rutte vandaag. Rutte noemt de beslissing van zijn minister van Klimaat en Energie ‘van landsbelang’. De premier verdedigt in een brief dat ook ministers Wopke Hoekstra (Buitenlandse Zaken) en Liesje Schreinemacher (Ontwikkelingssamenwerking) net als Jetten niet bij de Algemene Politieke Beschouwingen aanwezig zijn. Vooral voor de D66’er had PVV-leider Geert Wilders dinsdag al geen goed woord over. Hij eiste dat alle bewindslieden aanwezig zijn bij het tweedaagse marathondebat over de plannen die het kabinet op Prinsjesdag presenteert.

Rob Jetten ‘minister van de hoge energierekening’

Hoekstra en Schreinemacher zullen niet aanwezig zijn omdat zij de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York bij willen wonen. Jetten laat verstek gaan zodat hij zich kan laten zien bij het Global Clean Energy Action Forum in de Amerikaanse stad Pittsburgh. Hij volgt een bijeenkomst over samenwerking in de energietransitie. In beide gevallen is het volgens Rutte van „Nederlands belang” dat de bewindslieden aanwezig zijn.

Wilders vindt het getuigen van „dedain en arrogantie” dat Jetten als „minister van de hoge energierekening” niet aanwezig zal zijn als de hoofdlijnen van het kabinetsbeleid worden besproken, en in plaats daarvan „lekker een CO2-reisje naar de VS gaat maken om daar vervolgens een congres bij te wonen”. Op dezelfde dag als de tirade van Geert Wilders, ontving Rob Jetten ‘de Duurzame Koffer’.



Vandaag op duurzame dinsdag ontving ik namens het kabinet de Duurzame Koffer van @IVNNederland. De koffer is gevuld met prachtige innovatieve ideeën op het gebied van klimaat en energie, circulaire economie, voedsel(coöperaties), natuur en biodiversiteit en sociale duurzaamheid. pic.twitter.com/rwtoqju3z5 — Rob Jetten (@MinisterKenE) September 6, 2022

‘Energieforum juist heel belangrijk’

Rutte verdedigt Jetten en zegt dat het forum waar de energieminister naartoe gaat een belangrijke bijeenkomst is. Een bijeenkomst die de mogelijkheid biedt te overleggen met de VS en 31 andere landen. Volgens de minister-president kan Jetten zich zo voorbereiden op de klimaattop van de VN in november.

De minister-president zegt het belangrijk te vinden dat het voltallige kabinet „zoveel als mogelijk” aanwezig is bij de Algemene Politieke Beschouwingen. Maar hij vindt ook dat er grenzen zijn. Zo benoemt hij dat er in de Tweede Kamer niet genoeg ruimte is voor alle staatssecretarissen, naast dat bewindslieden soms ook belangrijke buitenlandse dienstreizen af moeten leggen.

Alleen Kamerleden aan het woord

De beschouwingen behoren tot de belangrijkste debatten van het jaar. Maar alleen de premier komt namens het kabinet aan het woord. Tijdens de eerste dag is een groot deel van het kabinet aanwezig, maar spreken alleen de Kamerleden. En dus niet Rob Jetten.

Vorig jaar gebeurde het tegengestelde van Rob Jetten. Toen kwam een Kamerlid, Caroline van der Plas (BBB), niet naar Prinsjesdag van het toen demissionaire kabinet. Het stond haar tegen dat Kabinet Rutte III plannen eerder aan de pers liet zien dan aan de leden van de Tweede Kamer.