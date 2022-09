Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Trump: ‘Iedereen wil dat ik meedoe aan de verkiezingen in 2024’

De voormalig Amerikaanse president Donald Trump heeft opnieuw gehint op een nieuwe gooi naar het presidentschap in 2024. In een interview met een Indiase televisiezender zei hij dat hij nog altijd geen beslissing heeft genomen, maar dat „veel mensen er erg blij mee zouden zijn”.

Volgens Trump wil „iedereen” dat hij zich opnieuw verkiesbaar stelt. De 76-jarige oud-president wijst op zijn voorsprong in verschillende peilingen op andere Republikeinen en Democraten. In de laatste peiling van YouGov staat Trump wel achter op de huidige president Joe Biden met 4 procentpunt.

Prioriteit Trump bij energiesituatie VS

De Republikein verwacht „zeer binnenkort” een besluit te nemen over zijn kandidatuur. Mocht hij weer aan de macht komen, dan zou zijn prioriteit liggen bij de energiesituatie in de Verenigde Staten. Hij geeft in het interview aan dat de economie pas weer kan groeien als de VS onafhankelijk zijn van andere landen als het gaat om energie.

Document over nucleaire wapens gevonden bij woning Trump

Gisteren werd bekendgemaakt dat FBI-agenten vorige maand tijdens een huiszoeking in het onderkomen van oud-president Donald Trump een document hebben gevonden over kernwapens van een buitenlandse regering. Dat meldt de Amerikaanse krant The Washington Post op basis van anonieme bronnen. Om welk land het gaat, wordt niet gemeld. Evenmin of het gaat om een bondgenoot van de Verenigde Staten of een vijandige mogendheid.

Begin augustus werden meer dan 11.000 overheidsdocumenten gevonden in Mar-a-Lago in Palm Beach, Trumps resort in Florida. Die lagen zowel in dozen in een opslagruimte als in het persoonlijke kantoor van de oud-president. Verder werden tientallen lege mappen aangetroffen, waaronder 48 met het opschrift „geclassificeerd”. Dit roept de vraag op of alle verdwenen documenten boven water zijn gekomen.

Huiszoeking

Vertegenwoordigers van Trump en het Amerikaanse ministerie van Justitie waren volgens persbureau Reuters niet bereikbaar voor commentaar.

Een rechter willigde maandag een verzoek van Trump in om een onafhankelijke arbiter (special master) aan te stellen om het materiaal te beoordelen dat tijdens de huiszoeking is meegenomen. De special master heeft toestemming persoonlijke items, documenten en ander materiaal te beoordelen, maar de Amerikaanse inlichtingendiensten mogen het ​onderzoek naar Trumps omgang met geheime documenten voortzetten.

Heksenjacht

Trump beschuldigt het ministerie van Justitie ervan een politieke heksenjacht tegen hem te zijn gestart. Zijn advocaten voerden aan dat de benoeming van een onafhankelijke derde partij ter beoordeling van het materiaal een belangrijke controle op de regering zou zijn.