Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Jeroen Pauw op zijn hoede voor tante Truus bij Op1: ‘Zijn allemaal giftig’

De gasten van Op1 – dat laatst nog in opspraak raakte – zaten gisteren met knikkende knieën aan tafel. Ze werden namelijk vergezeld door een spin. Geen valse wolfspin, die is niet zo makkelijk te vinden, maar een ‘gewone’ vogelspin. De spinnenkenner Sjef van Overdijk deed een poging om mensen minder bang te maken voor de gevreesde insecten.

Uiteindelijk werkte zijn poging averechts. Een van de gasten, Mineke Overhuijze, die eerst vertelde dat ze helemaal niet bang was voor de achtpotige beestjes, bedacht zich nadat Sjef vertelde dat elke spin giftig is. Zelfs de kruisspinnen in je achtertuin.

Carrie ten Napel en Jeroen Pauw angstig bij Op1

Toen tante Truus op tafel werd gezet, joeg ze een aantal gasten de stuipen op het lijf. Presentatrice Carrie ten Napel en Jeroen Pauw werden geplaagd vanwege hun angst voor het insect. De spinnenkenner vertelt echter kalm dat ze nergens bang voor hoeven te zijn. Deze spin valt je niet zomaar aan.

„De enthousiaste manier waarop jij over spinnen vertelt, heb ik gelezen, helpt veel mensen van hun spinnenangst af”, probeert Op1-presentator Charles Groenehuijsen. „We hebben hier in ieder geval twee bange gasten”, doelt hij op Ten Napel en Pauw. Van Overdijk: „Mensen zijn vaak bang voor het onbekende en onbekend maakt onbemind.” Wanneer hij vertelt dat alle spinnen giftig zijn, kijken Ten Napel en Pauw – die pal naast hem zitten – met een oplettende blik naar het achtpotige beestje. „Of het gif gevaarlijk is, ligt aan de dosis en je gevoeligheid. Als je in één keer een zoutvaatje naar binnen kiept, ga je dood aan een zoutvergiftiging.”

Wolfspin niet de enige gevaarlijke achtpotige in Nederland

Als je denkt dat de wolfspin nog niet eng genoeg is, dan ga je niet blij worden van de volgende mededeling: er rukken tientallen nieuwe spinsoorten per jaar op in Nederland. Een van hen is de exotische jachtkrabspin. Die leeft normaal in (sub)tropische gebieden, maar net zoals de wolfspin komt hij naar Nederland door de temperatuurstijging. „Die gaat zich hier ook vestigen”, voorspelt Jinze Noordijk, spinnenspecialist van het Kenniscentrum Insecten.

Die spin kun je in ieder geval niet kwijtraken als je hem eenmaal hebt gespot: hij kan heel groot worden. Je moet dus wel een held zijn als je de jachtkrabspin weg wil halen. Het lijf kan 5 centimeter groot zijn en de poten hebben een spanwijdte tot 15 centimeter. Ter vergelijking: een huisspin heeft een lichaamslengte van nog geen centimeter, en een wolfspin is 4 centimeter lang. Noordijk: „De jachtkrabspin is bovendien veel sneller dan de meeste andere spinnen.” Als je het daarmee vergelijkt, is de wolfspin een stuk minder eng.

Je kunt de aflevering terugkijken bij NPO Start.