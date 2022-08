Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Hakenkruis langs snelweg gehangen: ‘Boeren? Kan elke gek zijn’

Er is vannacht een vlag met daarop een hakenkruis opgehangen langs de A1 bij Stroe. Langs andere snelwegen werd opnieuw brand gesticht. Alhoewel het ophangen van vlaggen en het in brand steken van hooibalen langs snelwegen vaak geassocieerd wordt met de boerenprotesten, is het niet bekend of de hakenkruisvlag ook het werk van protesterende boeren is.

De politie heeft er nog niemand voor aangehouden. Het ophangen van een hakenkruisvlag is strafbaar. „Onze collega’s zijn hier zeer alert op”, zegt een woordvoerder van politie Oost-Nederland. „Onze collega’s zijn nog niet eerder een vlag tegengekomen.”

„Ik vind zo’n vlag ronduit walgelijk. Maar weten we of de boeren dit hebben opgehangen?”, reageert Caroline van der Plas van de Boerenpartij op insinuaties. „Of kan elke gek dit hebben gedaan?”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Ja? Ik vind zo’n vlag ronduit walgelijk. Wat had u dan gedacht? En weten we of boeren dit hebben opgehangen? Of kan elke random gek dit hebben gedaan? #LientjeNeemtErgensAfstandVanDag — Caroline van der Plas (@lientje1967) August 7, 2022



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

De Gelderlander meldt dat langs de A15, net voor de afslag naar Ochten, zaterdagavond kort na 22.00 uur acht hooirollen in brand vlogen. Langs diezelfde snelweg, bij afslag Dodewaard, lagen ook verschillende hooibalen te branden. En bij Stroe, ter hoogte van de Stroeërschoolweg, werden autobanden in brand gestoken.

‘Hardste acties ooit van boeren’

Het is niet bekend wie er achter de acties zitten. Maar mogelijk is het een opmaat naar de „hardste acties ooit van boeren”, zoals voorman Mark van den Oever van Farmers Defence Force (FDF) eergisteren heeft aangekondigd. De organisatie is totaal niet tevreden over het eerste overleg dat boerenorganisaties met het kabinet hebben gehad.

„Als ik zo de stemming een beetje proef, denk ik dat je je kunt opmaken voor de hardste acties die FDF ooit gevoerd heeft”, zei Van den Oever. Hij wilde niet zeggen om wat voor soort acties het gaat. „Daar gaan we niet over uitweiden, maar we gaan zeker escaleren. We bedenken altijd iets speciaals.”

FDF: ‘De actieboeren gaan aan de gang’

Volgens Van den Oever is de kloof tussen het kabinet en de boeren groot. Hij vergelijkt die met de Grand Canyon in de Verenigde Staten. „We zijn terug bij af”, zegt hij. Volgens Van den Oever wilden de boeren een toezegging van het kabinet, maar die kregen ze niet. Wel zei Rutte ‘sorry’ tijdens de eerste stikstof-gesprekken.

„Aangezien de hand niet gegrepen wordt, moeten we weer terug naar de oude strategie. Aan de onderhandelingstafel wil het niet beslist worden. Met zijn allen, ook heel gematigde partijen, hebben we samen een strategie bepaald. We wilden een kleine toezegging. Die komt niet. Dan zijn de vergaderboeren uitgewerkt en moeten de actieboeren weer aan de gang.”

Niet bekend welke acties er komen

Wat voor acties de boeren in petto hebben, is niet bekend. „De boeren weten zelf goed wat ze wel en niet kunnen doen. Niemand is voor asbest op de snelweg gooien”, verwijst Van den Oever naar een eerder protest waarbij spullen met het kankerverwekkende asbest erin op de snelweg gegooid. De troep moest door gespecialiseerde bedrijven worden opgeruimd, waardoor wegen langer dicht bleven.

„Ik denk dat we het daar met zijn allen wel over eens zijn. Maar kijk, het is natuurlijk ook onze achterban, wij gaan ze niet afvallen.”