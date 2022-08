Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Tampons en maandverband zijn vanaf morgen gratis in heel Schotland

Maandverband en tampons zijn vanaf morgen gratis in Schotland. Om een einde te maken aan menstruatiearmoede moeten menstruatieproducten vanaf morgen gratis aangeboden worden aan iedereen die dit nodig heeft.

De wet waarin staat dat tampons en maandverband gratis beschikbaar moeten zijn, werd in 2020 al aangenomen door het Schotse parlement. Schotland was het eerste land ter wereld waar werd besloten om maandverband en tampons gratis te maken. Op die manier wil de regering menstruatiearmoede, het fenomeen waarbij mensen geen geld hebben voor de benodigde producten, terugdringen.

„Gratis toegang tot menstruatieproducten is van fundamenteel belang voor gelijkheid en waardigheid en zorgt ervoor dat financiële barrières niet in de weg staan om toegang te krijgen tot die producten”, zegt de Schotse minister van Justitie Schona Robison in een persbericht. Robison vervolgt: „Dit is extra belangrijk nu mensen als gevolg van de stijgende prijzen voor levensonderhoud moeilijke keuzes moeten maken. We willen niet dat iemand zich ooit nog in de positie bevindt waarin er geen toegang is tot menstruatieproducten.”

Speciale app brengt uitdeelpunten in kaart

Ook werd er begin dit jaar een speciale app gelanceerd zodat mensen altijd de dichtstbijzijnde plekken waar tampons en maandverband worden verstrekt kunnen vinden. Op dit moment zijn er meer dan duizend plekken door heel Schotland te vinden via de app genaamd PickupMyPeriod.

Op scholen, hogescholen en universiteiten zijn tampons en maandverband al sinds 2018 gratis verkrijgbaar. Schoolmeisjes spraken zich duidelijk uit tegen menstruatiearmoerde en voerden actie voor gratis menstruatieproducten onder de naam Lady Business. Ze zorgden voor gratis producten op hun eigen school en spraken op verschillende scholen over het probleem. In navolging van de acties, besloot de Schotse regering eerder al menstruatieproducten aan te bieden op scholen.

Ook gratis tampons en maandverband in andere landen

En de nieuwe wet heeft intussen ook andere landen geïnspireerd om tampons en maandverband gratis te maken. Na Schotland volgden onlangs ook Nieuw-Zeeland en Zuid-Korea. Sinds vorig jaar juni worden menstruatieproducten gratis aangeboden op scholen in Nieuw-Zeeland.