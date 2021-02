VU biedt als eerste onderwijsinstelling in Nederland gratis menstruatieproducten aan

De Vrije Universiteit (VU) is de eerste universiteit die gratis menstruatieproducten aanbiedt. Studentenvakbond SRVU maakte zich hier hard voor en plaatste vandaag een kastje met maandverband en tampons in het universiteitsgebouw.

Vorige week werd bekend dat meisjes in Nieuw-Zeeland op school gratis maandverband en tampons krijgen. De Nieuw-Zeelandse premier Jacinda Ardern benadrukte het belang voor gratis menstruatieproducten. Vandaag volgt ook Nederland met een eerste initiatief.



Mentruatieproducten te duur

‘Period poverty’ oftewel ‘menstruatie armoede’ is een veel voorkomend probleem op scholen wereldwijd. Jonge meisjes zijn niet in staat om de juiste mentruatieproducten te betalen. Jacinda Ardern legde uit dat om die reden sommige leerlingen niet naar school gaan. Dit speelt ook in Nederland blijkt uit onderzoek van ontwikkelingsorganisatie Plan International en het feministisch platform De Bovengrondse. 9 procent van de vrouwen tussen de 12 en 25 jaar oud heeft te weinig geld voor maandverband of tampons.

Kata Rakic (26) is vice-voorzitter van de studentenvakbond en bracht vandaag eigenhandig het kastje met menstruatieproducten naar het gebouw. „De PvdA bracht dit onderwerp al eens ter discussie. Maar een vervolg bleef uit. Waarom zou je wachten op de politiek? We wilden graag een voorbeeld zijn in Nederland. Daarom maakten we een ophaalpunt.”

Schotland als voorbeeld

„Het kastje is voor iedereen toegankelijk. Voor werknemers, studenten en de VU is een open universiteit. Dat betekent dat ook non-studenten toegang hebben.”

De studentenvereniging raakte eerder in gesprek over de gratis menstruatieproducten. In Schotland worden namelijk op bepaalde openbare plekken gratis menstruatieproducten aangeboden. „In Nederland moet je hiervoor betalen. Soms hebben vrouwen niet de financiële middelen om dit te bekostigen.” Rakic benadrukt dat iedere vrouw recht heeft op deze producten. „Nederland is een verzorgingsstaat en dit is een basisvoorziening. Hopelijk geven wij een aanzetje voor de rest van Nederland.”