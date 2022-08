Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

20 prachtige Griekse eilanden die je waarschijnlijk niet kent

Het is vakantie en dan gaan nog altijd best veel mensen naar Griekenland. En om al die mensen te mijden, bezoek je deze onbekende Griekse eilanden met allemaal hun eigen karakter.

Kreta, Rhodos, Koss en Corfu kennen we nu wel. Zelfs op die Griekse eilanden heb je nog onontdekte plekjes, maar die wegen niet op tegen alle all inclusive-hotels en overtoeristische restaurants.

Op vakantie naar onbekende Griekse eilanden

De leukste manier voor een vakantie in Griekenland is in onze optiek eilandhoppen. De ene keer hop je per ferry, de andere keer met een propellervliegtuig en er is zelfs een eiland waar je naartoe kunt lopen. Met deze twintig onbekende eilanden hebben we overigens nog maar het topje van de ijsberg belicht.

1. Lemnos

Lemnos (ook wel Limnos) heeft als voorbeeld gediend voor het eiland Altis in het militaire simulatiespel Arma 3. Je vindt hier nauwelijks internationale toeristen, maar juist wel veel Griekse. ‘Hoofdstad’ Myrina is een authentiek vissersplaatsje en je vindt prachtige strandjes op het eiland.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Check de toeristische informatie over Lemnos.

2. Antiparos

Paros is bekend, maar relatief weinig mensen bereiken het tegenoverliggende eiland. Voor de kenners, waaronder een paar beroemdheden, biedt Antiparos een ontspannen toevluchtsoord op de vaak drukke eilandengroep Cycladen. Qua stijl heeft het eiland veel van Santorini.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Check de toeristische informatie over Antiparos.

3. Ikaria

Een van de onbekende Griekse eilanden waar je wellicht toch weleens van hebt gehoord. Het toerisme is hier namelijk langzaam maar zeker in opkomst. Ook niet zo vreemd met al die prachtige stranden en kleine lokale restaurants.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Check de toeristische informatie over Ikaria.

4. Ammouliani

Dit kleine eiland, genesteld tussen twee uitlopers van het schiereiland Chalkidiki, heeft geweldige zandstranden en is een welkome afwisseling van het vasteland vol resorts. De meeste bezoekers zijn Grieks en Ammouliani heeft een authentieke sfeer behouden.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Check de toeristische informatie over Ammouliani.

5. Meganisi

Meganisi is echt een prachtig eilandje vol prachtige strandjes waar nog niet iedereen zichzelf en alles om zichzelf heen aan het fotograferen is. Drie dorpjes, 1.000 inwoners en het ligt dicht bij het populairdere Lefkada. Zeker meepakken tijdens jouw vakantie langs de onbekende Griekse eilanden.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Check de toeristische informatie over Meganisi.

6. Kythnos

De ligging ten opzichte van Athene, prachtige stranden en beroemde thermale bronnen zorgen ervoor dat dit eiland populair is onder Griekse toeristen. Maar buiten het seizoen is dit eiland lekker rustig. Je vindt er een paar heerlijke restaurantjes, waaronder Chartino Karavi.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Check de toeristische informatie over Kythnos.

7. Serifos

De belangrijkste stad van Serifos, Hora, is een van de meest pittoreske van alle Griekse eilanden. De witgekalkte kubussen klampen zich vast aan de zijkant van een berg. Dit is een van de redenen waarom zoveel kunstenaars ervoor kiezen om zich op het eiland te vestigen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Check de toeristische informatie over Serifos.

8. Sifnos

Een trendy bestemming voor hippe Grieken. Het kan er druk worden, maar de sfeer is authentiek en het eiland heeft een culinaire reputatie. Een van de eerste beroemde Griekse chef-koks, Nicholas Tselementes, kwam hier vandaan en trekt nog steeds de fijnproevers aan. Check ook deze vijf andere reisbestemmingen voor foodies.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Check de toeristische informatie over Sifnos.

9. Folegandros

Folegandros heeft even indrukwekkende kliffen en heuvels als het prachtige vulkanische landschap van Santorini, maar wordt veel minder bezocht.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Check de toeristische informatie over Folegandros.

10. Koufonisia

Koufonisia bestaat eigenlijk uit drie eilanden, waarvan maar één bewoond is. Het is een van de onontdekte plekken in Griekenland die onder Grieken steeds populairder wordt. Ze komen hier vooral kamperen op de prachtige stranden, wat een relaxte jaren 60-sfeer oproept. De vierhonderd locals leven bijna allemaal van de visserij.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Check de toeristische informatie over Koufonisia.

De eerste tien onbekende Griekse eilanden hebben we uitgelicht, bij de onderstaande moet je het doen met de foto en linkjes met toeristische informatie. Het is overigens geen rangorde, deze top 20 staat in willekeurige volgorde.

11. Amorgos



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Check de toeristische informatie over Amorgos.

12. Schinoussa



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Check de toeristische informatie over Schinoussa.

13. Tilos



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Check de toeristische informatie over Tilos.

14. Halki



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Check de toeristische informatie over Halki.

15. Patmos

Ga je naar de Griekse eilanden voor een religieuze vakantie, dan moet je op Patmos zijn. Uiteraard zijn er ook mooie dorpjes en stranden.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Check de toeristische informatie over Patmos.

16. Karpathos



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Check de toeristische informatie over Karpathos.

17. Telendos



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Check de toeristische informatie over Telendos.

18. Lipsi



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Check de toeristische informatie over Lipsi.

19. Leros



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Check de toeristische informatie over Leros.

20. Agistri



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Check de toeristische informatie over Agistri.

Lees alles wat je moet weten over eilandhoppen tijdens een vakantie langs de Griekse eilanden.