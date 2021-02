In Nieuw-Zeeland krijgen meisjes gratis menstruatieproducten op school

Meisjes in Nieuw-Zeeland krijgen vanaf juni op school gratis maandverband en tampons. Sommige leerlingen zouden voorheen niet altijd menstruatieproducten kunnen betalen en daarom niet naar school gaan.

Dat melden persbureau Reuters en Nieuw-Zeelandse media. Premier Jacinda Ardern maakte zich hard voor dit onderwerp. Leerlingen uit het hele land vertelden haar dat menstruatieproducten gratis moeten zijn. Ardern legt uit dat bijna 95.000 leerlingen tussen de negen en achttien jaar thuisblijven tijdens hun menstruatie. Dit staat bekend onder de noemer ‘period poverty’ oftewel ‘menstruatie armoede’. Jonge meisjes zijn niet in staat om de juiste mentruatieproducten te betalen. Volgens de premier kunnen leerlingen doormiddel van gratis producten, wel naar school.



Alternatieve menstruatieproducten

Directeurs van scholen waar dit veel voorkomt, meldden zorgwekkende gevallen. Meisjes gebruiken toiletpapier, kranten of zelfs telefoonboeken om hun menstruatie te kunnen beheersen. „Jongeren zouden hun opleiding niet moeten missen vanwege iets wat voor de helft van de bevolking heel normaal is”, zegt de premier donderdag. Vorig jaar werd op vijftien scholen getest of gratis menstruatieproducten succesvol zijn. Dat bleek het geval en dit jaar moeten ook andere scholen volgen. Daarom maakt de Nieuw-Zeelandse overheid achttien miljoen dollar vrij, zo’n vijftien miljoen euro, voor dit project.

Andere landen

In Engeland wordt dit onderwerp besproken en denken ze na over een soortgelijke aanpak. Schotland biedt op bepaalde openbare plekken al gratis menstruatieproducten aan. En ook in Nederland is het fenomeen menstruatie armoede bekend. 9 procent van de vrouwen tussen de 12 en 25 jaar oud heeft te weinig geld voor maandverband of tampons. Dat blijkt uit onderzoek van ontwikkelingsorganisatie Plan International en het feministisch platform De Bovengrondse. Wereldwijd zijn er dagelijks 800 miljoen meisjes ongesteld.