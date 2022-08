Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Oostenrijk in shock na zelfmoord arts, door antivaxxers bedreigd

In Oostenrijk wordt geschokt gereageerd op de zelfdoding van een vrouwelijke arts die bedreigd werd door antivaxxers omdat ze campagne voerde voor vaccinatie tegen Covid-19. In de stad Steyr is vandaag een wake gehouden.

Maandag wordt in het centrum van Wenen een herdenking georganiseerd met een zee van lichtjes. Dat kondigt initiatiefnemer David Landau aan op Twitter, onder de hashtag YesWeCare.

Onafgebroken bedreigd door antivaxxers

De politie trof het levenloze lichaam van Lisa-Maria Kellermayr vrijdag aan in haar praktijk in Seewalchen. De vrouwelijke arts kreeg al maandenlang bedreigingen en werd uitgescholden door antivaxxers. Ze verscheen tijdens de pandemie meermaals in de Oostenrijkse media om uitleg te geven over het coronavirus. Ook gaf ze regelmatig toelichting op maatregelen die de politiek invoerde om de verspreiding tegen te gaan. Dat ze dat deed, was niet naar de zin van antivaxxers en tegenstanders van de maatregelen.

Kellermayr kreeg al maanden politiebescherming, maar de angst was door die bedreigingen en beledigingen zo groot dat ze eind juni besloot haar praktijk te sluiten. Op haar website en socialmedia-accounts schreef ze toen dat ze niet kon zeggen of, wanneer of hoe ze weer aan de slag zou gaan. „Maar ik kan geen risico’s nemen”, schreef ze nog.



ORDINATION BIS AUF WEITERES GESCHLOSSEN Liebe Patientinnen und Patienten, Seit mehr als 7 Monaten bekommen wir in unregelmässigen Abständen Morddrohungen aus der Covid-Maßnahmengegner- und Impfgegner-Szene. Unter diesen widrigsten Bedingungen habe ich alles getan um eine — Dr. Lisa-Maria Kellermayr (@drlisamaria) June 27, 2022

Onderzoek gaat door

De ordediensten voerden al een onderzoek naar de dreigbrieven die de vrouw ontving. Ze zetten dat onderzoek ook na haar dood verder, klinkt het nu. Wel duidelijk is dat er geen derde partij in het spel is bij haar dood. De dokter stapte zelf uit het leven.

In Oostenrijk reageren burgers en prominenten geschokt op het overlijden. Voor de praktijk van de arts en voor het ministerie van Volksgezondheid in Wenen werden al bloemen neergelegd en kaarsen aangestoken. „Het overlijden maakt me zwaar van streek”, schrijft de Oostenrijkse minister van Volksgezondheid Johannes Rauch op Twitter. „Als arts heeft ze haar leven gewijd aan de gezondheid en het welzijn van anderen. Doodsbedreigingen tegen haar en haar medewerkers waren helaas de brute realiteit. Haat tegen mensen is onvergeeflijk. Dit moet hoe dan ook stoppen.”



Denk je aan zelfmoord? Je kunt geheel anoniem bellen en chatten met 113.nl. Bel gratis 0800-0113.