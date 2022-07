Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Beroemde oude Volvo van drugsbaas uit serie Breaking Bad wordt geveild

Was drugsbaas Gustavo Fring uit de tv-serie Breaking Bad jouw favoriete personage? Dan heb je geluk. De kenmerkende oude Volvo, die de drugsbaron gebruikte als dekmantel om zo normaal mogelijk over te komen, wordt geveild en de kans is groot dat de auto voor een relatief laag bedrag onder de hamer gaat.

De donkerblauwe Volvo V70 wordt dit weekend geveild in de Verenigde Staten. En hoewel de auto veel te zien was in de legendarische serie Breaking Bad, verwacht men niet dat de verkoop van de auto erg veel geld zal opleveren. Het voertuig uit 1998 verkeert op zijn zachtst gezegd niet in nieuwstaat. Het leren interieur is flink beschadigd en er staat ruim 270.000 kilometer op de teller.

De ultieme dekmantel van Gustavo Fring

Maar dat was nu precies de reden dat drugsbaron Gustavo Fring, gespeeld door Giancarlo Esposito, er zo graag in rondreed. De Volvo en zijn baan als eigenaar van een fastfood-restaurant bezorgden hem de ultieme dekmantel in de serie Breaking Bad.

Toen de serie ten einde kwam, werd de auto geschonken aan Esposito. Mogelijk is de Volvo daarna nog te zien geweest in de serie Better Call Saul, een spin-off van Breaking Bad. Of de acteur nu nog steeds de eigenaar van de auto is en of hij hem zelf voor de veiling inbrengt, is niet duidelijk. De Volvo wordt geveild door veilinghuis Mecum in Harrisburg in Pennsylvania. Over de staat van het onderhoud van de auto wordt echter niets gezegd.

Bijrol in Breaking Bad geen garantie voor hoge prijs

De bijrol in Breaking Bad is overigens geen garantie dat de auto voor een enorm hoog bedrag geveild zal worden. In 2013 werd de auto van hoofdrolspeler Walter White (Bryan Cranston), een Pontiac Aztecs, al geveild. Dat leverde toen ‘slechts’ 7800 dollar op.