Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Stand van zaken na dodelijke schietpartij winkelcentrum Kopenhagen: ‘Wrede aanval’

Bij een schietpartij in een winkelcentrum in de Deense hoofdstad Kopenhagen zijn gisteren drie doden gevallen. Op de fatale actie is met afschuw gereageerd. Dit is de stand van zaken.

De drie doden zijn bevestigd door een politiechef in Kopenhagen. Eerder schreef burgemeester Sophie Haestorp Andersen al op Facebook: „We weten nog niet zeker hoeveel gewonden of doden er zijn, maar het is zeer ernstig.”

Eén arrestatie na schietpartij Kopenhagen

Naast de drie doden zijn er meerdere mensen gewond geraakt bij de schietpartij in Kopenhangen. De mensen die werden gedood, zijn een jonge vrouw en jongeman (beiden 17 jaar) en een 47-jarige Rus. Vier anderen raakten zeer ernstig gewond: twee Deense vrouwen, een Zweedse tiener en een 50-jarige Zweed.

De politie meldt dat een 22-jarige Deense man is gearresteerd. Hij is aangeklaagd voor doodslag en handelde vermoedelijk alleen. Bij zijn arrestatie was hij in het bezit van een vuurwapen en munitie. De verdachte wordt vandaag, in aanwezigheid van een rechter, ondervraagd. Hij is een bekende van de politie, maar „slechts zijdelings”. Hij is niet iemand naar wie intensief onderzoek werd gedaan. „Hij heeft een lange geschiedenis van psychische problemen”, meldt diezelfde politie vandaag. Die ziet geen aanwijzingen voor terroristische motieven.

Wrede aanval na Tour-feest Denemarken

De premier van Denemarken, Mette Frederiksen, sprak gisteravond van een „wrede aanval”. Ze riep de inwoners van haar land op elkaar te steunen „tijdens deze moeilijke tijd”. En dat na drie dagen van een waar volksfeest. De Tour de France startte in Kopenhagen en bracht in de drie etappes in Denemarken miljoenen blije fans naar de kant van de weg. De schietpartij in het winkelcentrum, het grootste in het land, zorgt voor een enorme domper.

Het belangrijkste ziekenhuis van Kopenhagen, Rigshospitalet, meldt een kleine groep patiënten te hebben ontvangen in verband met het incident. Het ziekenhuis heeft extra personeel ingeschakeld. Extra chirurgen en verpleegkundigen sprongen bij.

Paniek na schoten winkelcentrum

De schietpartij was in het winkelcentrum Field’s, dat ligt tussen het centrum en de luchthaven. Veel bezoekers renden na het horen van schoten in paniek naar buiten, is op videobeelden te zien (zie ook hieronder).

Getuigen beschreven tegen Deense media hoe de verdachte had geprobeerd mensen te misleiden door te zeggen dat zijn wapen nep was. Wellicht deed hij dat in de hoop dat ze dan niet zouden weglopen. De schutter zou met een geheven geweer door het winkelcentrum hebben gelopen, zonder te rennen, aldus diverse getuigen.

Wereldster Harry Styles zou gisteravond in Kopenhagen optreden. Zijn concert werd afgelast. Styles sprak net als zovelen zijn afschuw over de schietpartij in het winkelcentrum uit.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

I’m heartbroken along with the people of Copenhagen. I adore this city. The people are so warm and full of love. I’m devastated for the victims, their families, and everyone hurting. I’m sorry we couldn’t be together. Please look after each other. H — Harry Styles. (@Harry_Styles) July 3, 2022

Hieronder zie je nog enkele geschokte reacties.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Het laatste nieuws en de eerste beelden van de schietpartij in #Kopenhagen. Meerdere mensen zijn gedood, één persoon is gearresteerd. “Het gebeurde op een moment dat er veel mensen op de been waren”, zegt correspondent @creton1. #Nieuwsuur pic.twitter.com/on22txnBR1 — Nieuwsuur (@Nieuwsuur) July 3, 2022



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

i hope everyone in copenhagen is safe and okay 🙁 my heart breaks for the people who have to face this when will it end — makenna (@loverslights) July 4, 2022



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Heard what happened in Copenhagen 💔my heart goes out to everyone. — Thami 🦋 (@ThamisseDaSilva) July 4, 2022



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

My heart goes out to the people of Copenhagen. Hope my work colleagues, friends & their families are safe. — Lee Greatorex (@lgreatorex) July 4, 2022



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Sending love to Copenhagen. A city I visited only a couple of weeks ago. 💔 — Chlöe Deyes (@ChloeDeyes93) July 4, 2022



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.