Depp vs Heard deel 2: na Heard gaat nu ook Depp in hoger beroep

Wie dacht dat de rechtszaak tussen Johnny Depp en zijn ex Amber Heard was afgerond, komt bedrogen uit. Niet alleen ging Heard eerder in hoger beroep, ook Depp laat het er niet bij zitten.

Op 1 juni werd er een uitspraak gedaan in de slepende smaadzaak. Depp won de zaak en Heard moest 15 miljoen dollar aan schadevergoeding betalen. Depp moest ook nog zijn portemonnee trekken en Heard 2 miljoen dollar overmaken. Het belangrijkste voor Depp was echter dat hij zijn gelijk kreeg in de zaak.

Depp vs Heard

Volgens Heard was ze slachtoffer van het huiselijk geweld van Depp, waarop Depp haar aanklaagde voor smaad. Hierin werd hij in het gelijk gesteld. Wel maakte hij zich in de rechtbank zelf schuldig aan laster toen de advocaat de beschuldigingen van Heard een „hoax” noemde.

Na zijn winst zei de acteur dat hij van de jury zijn leven heeft teruggekregen. „Zes jaar geleden is mijn leven, het leven van mijn kinderen, de levens van mijn naasten en de levens van mensen die me al vele jaren steunen en in me geloven voor altijd veranderd”, zei Depp. „Valse, heel serieuze en criminele beschuldigingen werden via de media tegen me geuit en dat zorgde voor een stortvloed aan haatberichten, hoewel er nooit een aanklacht tegen mij werd ingediend. Binnen een nanoseconde was het verhaal al twee keer de wereld rond en had het een gigantische impact op mijn leven en carrière.”

Heard liet het er na de uitspraak niet bij zitten en liet eind juni weten in hoger beroep te gaan tegen Depp. Volgens de advocaat van de actrice is de rechtszaak niet eerlijk verlopen omdat er enkele bewijsstukken niet zouden mogen worden aangedragen en het kamp-Heard zou zijn „gedemoniseerd.”

Depp in hoger beroep

Een week geleden verwierp de rechtbank van Virginia het verzoek van Heard, maar deze week hebben haar advocaten alsnog documenten ingeleverd die haar in haar gelijk zouden moeten stellen. Na Heard besloot ook de Pirates Of The Caribbean-acteur terug naar de rechter te gaan. Hij is het er namelijk niet mee eens dat de actrice een schadevergoeding van 2 miljoen euro van hem krijgt. En zo krijgt de zaak tussen de twee exen nog een staartje.