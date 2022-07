Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Belgisch tragedie: zeven familieleden, waaronder drie kinderen, komen om bij ongelukken

Een familie uit België is in een paar uur tijd zeven familieleden verloren na ongelukken. Het gebeurde in Marokko, waar de Belgische familie op dat moment was om tijd door te brengen met de rest van de familie. Daar sloeg het noodlot toe.

De tragedie begon toen de familie Boujamaoui met hun familie in Marokko op excursie was naar Fint Oasis. De familie ging zwemmen in het meer toen een neef plotseling onder water verdween en verdronk. De hulpdiensten ter plaatse konden helaas niets meer doen.

Lees ook: Verdrinkingsdrama Veluwemeer: ook lichaam 5-jarig meisje gevonden

Auto-ongeluk

Onderweg naar het ziekenhuis van Sidi H’ssine Bennacer, waar het jonge slachtoffer naartoe werd gebracht, sloeg het noodlot nog een keer ongenadig hard toe. Tijdens de rit naar het ziekenhuis raakte een auto van de familie betrokken bij een eenzijdig ongeluk. In de auto zaten de drie jongste kinderen van het Belgische gezin. De drie kinderen van 15, 13 en 5 kwamen om het leven.

Ook twee andere neven en een tante die in dezelfde auto zaten overleefden het ongeluk niet. Daarmee vonden zeven leden van dezelfde familie de dood in een paar uur tijd. Over de toedracht van het ongeluk is weinig bekend. Sudinfo schrijft dat de oom mogelijk huilend achter het stuur heeft gezeten na de verdrinkingsdood eerder die dag. Ook is mogelijk dat de man onwel werd.

Youssef

Eén van de slachtoffers was de 13-jarige Youssef was een bekende in de regio Luik. Het was namelijk een groot talent bij voetbalclub RFC Liège. De club reageert geschokt. „Youssef heeft altijd voor deze club gespeeld. Hij was een zeer goede speler met voorbeeldig gedrag. Hij had al aanbiedingen gekregen van eliteclubs. De teamgenoten van Youssef zijn erg ontdaan”, aldus Frédéric Debougnoux, jeugdcoördinator van de club.

Ook op de Facebook-pagina van RFC Liège wordt een eerbetoon gebracht aan de jonge voetballer en zijn familie. „Wij bieden onze oprechte deelneming aan de familie aan, met een speciale gedachte voor Brahim (de vader van Youssef, red.), die zeer betrokken is tijdens thuiswedstrijden en nooit aarzelt om als scheidsrechter te fungeren voor onze jongeren.”





Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Facebook wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.