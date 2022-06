Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Lang weekend! Wat hebben de weergoden in petto?

Waar het weer dit weekend erg zonnig begint, eindigt het wisselvallig. Volgens Weeronline regent het op beide pinksterdagen, en vooral op eerste pinksterdag is de kans op onweer daarbij groot. Maar houdt wel rekening met een hoge zonkracht, op zaterdag wordt zonkracht 7 verwacht.

Vandaag schijnt de zon uitbundig en blijft het droog. De temperatuur loopt op naar 21 tot 25 graden, alleen op de Waddeneilanden blijft het kwik wat achter. Vanavond trekt sluierbewolking over het land, maar de zon schijnt daar goed doorheen. Volgens Weeronline zorgt dat voor optimaal barbecue-weer. Het ‘BBQ-weercijfer’ van Weeronline is dan ook een 9.

Mooiste weer op zaterdag

Het mooiste weer in het lange pinksterweekend is voor zaterdag weggelegd. De zon schijnt dan flink en alleen in het zuiden van het land komt wat meer bewolking voor. Zaterdagavond stijgt in het zuiden de kans op een lokale bui. Het wordt 18 graden in het noorden tot lokaal 25 graden in het zuiden. In het midden van het land is het 21 tot 23 graden. Voor het eerst dit jaar is er ook een hoge zonkracht 7, wat betekent dat de onbeschermde huid al met 10 tot 25 minuten kan verbranden. Smeer je dus goed in!



Zondag, eerste pinksterdag, is het bewolkt en vanuit het zuiden trekken flinke buien over het land. Daarbij is ook onweer mogelijk. De buien trekken langzaam naar het noorden en lokaal valt veel regenwater in korte tijd. In het noorden blijft het mogelijk de hele dag nog droog en volgen de buien pas in de avond. In het zuiden klaart het dan weer op en breekt de zon nog even door. Er waait een zwakke noorden- tot noordoostenwind en het wordt 20 á 21 graden in het noorden en westen en 22 á 23 graden landinwaarts. Op de Waddeneilanden wordt het maximaal een graad of 17.

Pinkstermaandag

Op pinkstermaandag schijnt af en toe de zon, maar trekken er ook een paar buien over het land. Al zullen die naar verwachting minder heftig zijn. In de loop van de middag breekt de zon weer vaker door en is het overwegend droog. De wind waait uit het westen en voert minder warme lucht aan. In het westen wordt het maximaal 18 of 19 graden, landinwaarts stijgt het kwik naar 20 tot 22 graden met de hoogste waarden in het oosten en zuidoosten.