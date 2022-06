Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Na ongeluk oud-minister Sander Dekker, roep om ruimte op fietspaden luider

De roep om fietsers meer ruimte te geven klinkt steeds luider. Verbreed fietspaden, verlaag de maximumsnelheid in de bebouwde kom en verplaats e-bikes naar de rijbaan. Dat stellen Veilig Verkeer Nederland en de Fietsersbond. De roep om ruimte klinkt in de week van de veelbesproken val met ernstige gevolgen van ex-minister Sander Dekker.

De organisaties doen hun oproep in het Algemeen Dagblad. Andersom roepen veel mensen op sociale media dat fietsers zich normaal moeten gedragen.

Steeds drukker op fietspaden

Op fietspaden in Nederland is het de afgelopen jaren niet alleen drukker geworden doordat mensen meer zijn gaan fietsen. De situatie is ook gevaarlijker doordat er meer verschillende voertuigen rondrijden. Denk aan e-bikes en speedpedelecs. „We zien op fietspaden meer ongelukken gebeuren. De grote verschillen in snelheden en massa’s van fietsen – een bakfiets is veel zwaarder dan een racefiets – spelen daarbij een rol”, aldus een woordvoerder van Veilig Verkeer Nederland (VVN).

Het verbreden van fietspaden is volgens VVN en de Fietsersbond een goede oplossing. Maar op het moment voldoet 60 procent van de fietspaden binnen de bebouwde kom niet eens aan de huidige norm. Fietsstraten waarin auto’s ‘te gast’ zijn, kunnen volgens de organisaties ook een veilige oplossing zijn. Dat geldt ook voor fietssnelwegen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Column. Bij het Schelpenpad waar Sander Dekker viel.

https://t.co/sHKFuZ5kiv — Christiaan Weijts (@chr_weijts) June 10, 2022

Ernstig ongeval Sander Dekker

Oud-minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) kwam dinsdagavond op een nare manier in het ‘fietspaden-nieuws”. Hij liep meerdere botbreuken op toen hij van zijn racefiets viel in het duingebied bij het Zuid-Hollandse Monster. Een 42-jarige vrouw uit Monster is aangehouden op verdenking van het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel, danwel een eenvoudige mishandeling met zwaar lichamelijk letsel als gevolg. Zij zou Sander Dekker van zijn fiets hebben getrokken – of een beweging hebben gemaakt – omdat de politicus (47) naar haar mening te hard fietste.

Eerder meldde de politie nog dat de vrouw was aangehouden op verdenking van poging tot zware mishandeling en doodslag, maar dat is inmiddels aangepast. Ze werd ter plaatse aangehouden en meegenomen naar het politiebureau. „De verdachte is heengezonden en zal zich binnenkort voor de rechter moeten verantwoorden”, meldde een politiewoordvoerder gisteren.

‘Fietsers vogelvrij verklaard’

Fietsers en fietspaden zijn al tijden veelbesproken. Deze week na het geval met Sander Dekker al helemaal. Ex-renner en journalist Thijs Zonneveld ging er na het bericht over de ex-minister bijvoorbeeld op in. En daarop werd dan weer gereageerd.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

racefietsers zijn een plaag, denken daf zij alles mogen op de weg en fietspaden. Blokkeren de wegen en willeb dat iedereen gelijk aan de kant gaat en gaan schelden als het niet kan of snel genoeg gebeurd. — jf (@jfjnl) June 10, 2022

Hieronder lees je nog enkele meningen. Het gaat alle kanten op, maar niet echt de kant van de vele fietsers op onze landelijke fietspaden.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Als een bekende Nederlander op een fietspad gewond raakt.

Dan krijgt de politieke het pas door dat de Nederlandse fietspaden levensgevaarlijk zijn,voor te vele gebruikers,Schoolkinderen,E Fietsers,Wielrenners, Wandelaars Ouderen,Bakfietsen,Scooters,Driewielers.#veiligverkeer pic.twitter.com/PY1k8n96uJ — wim hirdes (@pwhirdes) June 10, 2022



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Te druk op de Nederlandse fietspaden: ‘Laat snelle fietsers op de rijbaan’. Ga eerst eens handhaven op het illegale gebruik van smartphones. Dat bij wet verboden is om te gebruiken tijdens verkeers deelname. Zou al veel ellende besparen https://t.co/udbjTum9kM — Aad. (@toffetaf) June 10, 2022



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Veel fietsterroristen zijn door overdreven snelheid een gevaar voor andere fietsers. Tijd voor een algemene snelheidslimiet van 25 km/u op fietspaden. https://t.co/DOMNoj2M2A — De Mondige (The Vocal One)🦁🎗️🇺🇦 (@DeMondige) June 10, 2022



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Er zal een bord moeten komen @markrutte met een maximumsnelheid op fietspaden, een verplichte snelheidsmeter op fietsen, inclusief e-bikes, deelscooters en speed pedelecs https://t.co/1zGOEPpd61 en bij meerdere geconstateerde overtredingen een flitscamera voor een boete … — Johann van der Veere (@johannvdveere) June 9, 2022



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Dat is waar, al zijn er ook veel fietspaden gescheiden van voetpaden, gelukkig. Ik heb echter nog liever wielrijders dan motorrijders in mijn kielzog. — Eline Verburg (@elineverburg) June 9, 2022

Deze week was er ook nog nieuws rond ‘de fietser die een kind een knietje gaf’. Het laatste bericht: hij wil een schadevergoeding.