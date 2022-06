Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Evacuaties bij bosbrand in de buurt van Berlijn, kans op explosies

Bewoners van een aantal dorpen in de buurt van Berlijn zijn door de Duitse hulpdiensten geëvacueerd vanwege een grote bosbrand. Het terrein waar de brand woedt, was ooit een oefenterrein van het leger. Omdat er mogelijk achtergebleven explosieve materialen, zoals springstof en munitie, werden de bewoners opgeroepen om hun woning onmiddellijk te verlaten en alleen het meest noodzakelijke mee te nemen.

De bosbrand, die afgelopen vrijdag ontstond, heeft al minstens 100 hectare land getroffen zo’n 50 kilometer ten zuidwesten van Berlijn. Volgens de gemeente breidt het vuur zich erg snel uit en bedreigt het nu ook bewoonde gebieden, omdat de windrichting veranderd is. De geëvacueerde dorpsbewoners worden momenteel opgevangen in het gemeentehuis van het nabijgelegen dorp Treuenbrietzen.



Bereits gestern waren wir mit zwei Wasserwerfern und unserem #Polizeihubschrauber unterstützend zur Bekämpfung des Waldbrandes bei #Treuenbrietzen im Einsatz. Aktuell sind wir auch wegen eines Brandes bei #Beelitz eingebunden. pic.twitter.com/GD5a5fGRmV — Polizei Brandenburg (@PolizeiBB) June 19, 2022

Brandweer kan bosbrand moeilijk blussen

De brandweer heeft moeite om het vuur te doven omdat brandweerlieden niet het terrein op kunnen om te blussen. Het gebied, dat ooit een oefenterrein van het leger was, is nooit ontdaan van achtergebleven explosieve materialen omdat dit geld bespaarde. Daardoor zouden op de nu brandende bodem explosies kunnen ontstaan. De Bundeswehr, een Duitse krijgsmacht, heeft al meerdere blushelikopters naar de streek gestuurd. De brandweer verwacht de brand pas onder controle te krijgen wanneer het vuur de grote weg bereikt.



In het grootste deel van Duitsland, met uitzondering van het noordwesten, is het heel erg warm. De krant Bild meldde een recordwarmte van 38 graden. „In het gehucht Langenlipsdorf in de deelstaat Brandenburg is het 5 graden warmer dan in Málaga”, zo schreef de krant. Langenlipsdorf ligt slechts 20 kilometer ten zuidoosten van de plaats waar de bosbrand woedt.

Heet voor de tijd van het jaar

In grote delen van Europa is het erg heet voor de tijd van het jaar. In Spanje en Frankrijk werden onlangs hitterecords gebroken. Zo was het in Spanje op sommige plekken 41 graden, wat extreem warm is voor de tijd van het jaar. En ook in Frankrijk steeg het kwik in de omgeving van Montpellier naar ruim 30 graden.