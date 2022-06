Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

6 fabels over krachttraining om zo snel mogelijk te vergeten

Dat je niet breed wordt na één week in de sportschool, dat weten we inmiddels wel. Toch er zijn nog veel andere claims op het gebied van krachttraining die naar het land der fabelen verbannen mogen worden. De zes fabels uit dit artikel horen daar zeker bij.

Welk van de onderstaande fabels geloofde jij nog wel?

Fabels over krachttraining

Sommige van deze claims werken juist averechts, zoals dagelijks trainen, waardoor je sneller blessures krijgt. Andere fabels zijn simpelweg uit de lucht gegrepen. Een overzicht.

1. Je moet elke dag trainen om gespierd te worden

Denk jij dat je alleen gespierd kan worden als je zes of zeven keer per week in de sportschool staat? Dat is niet waar, jouw lichaam heeft juist baat bij rust. Als je jouw lichaam geen rust geeft, kan het overtraind raken. Dan is de kans op blessures groter, en ben je nog verder van huis.

Begin jij net met trainen? Houd dan een tot drie keer in de week krachttraining aan, dat is net zo goed voor je gezondheid als meerdere keren per week gaan blijkt uit onderzoek. Als jouw lichaam hieraan gewend is, kun je dit gemakkelijker uitbreiden naar meerdere keren per week.

2. Als je buikspieren traint, verbrand je buikvet

Was het maar zo makkelijk. Helaas heb je niet zelf in de hand waar jij vet verliest. Uit onderzoek blijkt dat het eindeloos doen van buikspieroefeningen helemaal niets gaat veranderen aan jouw vetpercentage. Daar zal je toch echt voor moeten afvallen.

3. Je moet zo zwaar mogelijk trainen om resultaat te zien

Trainen in de sportschool hoort zwaar te zijn, maar je hoeft jezelf niet elke set of training uit te putten. Als je traint voor spiergroei, is het niet nodig om elke keer tot falen te trainen. Het best train je op een uitdagende manier, waarbij je twee of drie herhalingen voordat je niet meer kunt, stopt. Zo train je voor spiermassa, maar put je jezelf niet te veel uit voor de volgende set.

4. Je kunt vet omzetten in spieren

Helaas, vet omzetten in spieren is niet mogelijk. Vet en spieren zijn twee totaal verschillende soorten weefsels. Je kunt een appel ook niet ineens omzetten in een banaan. Het is echter, zeker voor beginnende sporters, wel mogelijk om tegelijkertijd vetmassa te verliezen en spieren te kweken.

5. Je moet zo veel mogelijk eiwitten eten

Meer is niet altijd beter. Dat geldt ook voor het eten van eiwitten. Het is niet nodig om de hele dag alleen maar kwark, kipfilet en eieren te eten. Een goede verdeling tussen koolhydraten, eiwitten, vetten en voldoende micronutriënten is veel belangrijker.

Volgens het Voedingscentrum heeft een niet-sportende man gemiddeld 0,8 gram eiwitten per kilo lichaamsgewicht nodig. Weeg jij 80 kilo, dan zit je met ongeveer 65 gram eiwitten dus helemaal goed. Als je aan krachttraining of duursport doet, dan is de behoefte van je lichaam aan eiwitten groter dan als je niet sport. Daarom wordt er bij sporters 1,2 tot maximaal 2 gram eiwitten per kilo lichaamsgewicht per dag aangeraden. Meer dan dat is niet nodig.

6. Je moet je spieren ‘verrassen’ met constant nieuwe trainingen

Deze horen we nog vaak voorbij komen. Het kan leuk en verfrissend zijn om eens in de zoveel tijd jouw trainingsschema volledig om te gooien, maar het is niet bevorderlijk voor jouw spiergroei. Jouw spieren hebben namelijk veel meer baat bij het goed worden in een bepaalde oefening. Bij spiergroei draait het juist om consistentie en steeds beter worden in dezelfde oefeningen. Door continu te wisselen van trainingsschema, kun je niet bijhouden of je echt sterker wordt.

Merk je dat je na een aantal weken of maanden geen progressie meer kunt maken met deze oefeningen of ben je de oefeningen na die tijd inmiddels écht zat? Dan is het tijd voor een nieuw trainingsschema.