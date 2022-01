Zorgen om veiligheid Queen Elizabeth, mogelijk no-fly zone boven Windsor Castle

Er komt mogelijk een no-fly zone boven Windsor Castle, het kasteel waar de Britste koningin Elizabeth regelmatig verblijft. De Britse autoriteiten hielden de beveiliging van het kasteel opnieuw tegen het licht nadat op kerstochtend een 19-jarige man met een kruisboog werd opgepakt in de buurt van het kasteel.

Volgens de BBC heeft de politie de aanvraag voor een no-fly zone boven Windsor Castle in de Engelse plaats Windsor al ingediend. Windsor ligt op nog geen 10 kilometer afstand van het drukke vliegveld Heathrow Airport.

Het verzoek voor een no-fly zone moet nog wel worden goedgekeurd. Als dat gebeurt zal het daarna niet meer zijn toegestaan om lager dan zo’n 760 meter hoogte te vliegen boven het kasteel.

Zorgen over beveiliging na arrestatie man met kruisboog

Over de beveiliging van de koninklijke residentie ontstonden in de afgelopen weken nieuwe zorgen nadat de gewapende man er gearresteerd werd. Hij zou eind december hebben geprobeerd om in te breken in het kasteel, maar zou vrijwel direct zijn opgepakt.

De jongeman zou volgens Britse media een video online hebben gezet. Daarin kondigde hij aan dat hij de koningin wilde vermoorden om wraak te nemen voor het bloedbad van Amritsar uit 1919. Toen opende het Brits-Indisch leger het vuur op ongewapende burgers, met honderden doden tot gevolg.

Ook drones boven Windsor Castle aangepakt

Tabloid The Sun berichtte afgelopen week al over de plannen om een no-fly zone boven Windsor Castle in te stellen. De maatregel zou aan het einde van deze maand al in moeten gaan. De Britse autoriteiten kunnen dan straaljagers inzetten als een vliegtuig het verbod negeert en niet reageert op waarschuwingen. Agenten die het kasteel bewaken zouden ook meer bevoegdheden krijgen om illegale drones aan te pakken.

De 95-jarige koningin Elizabeth heeft een woonruimte in het kasteel. Ze bracht daar tijdens de coronacrisis regelmatig haar tijd door.