Vrouwen in Afghanistan moeten voortaan verplicht Boerka dragen

Vrouwen in Afghanistan moeten voortaan verplicht een boerka dragen. De hoogste leider van de Taliban in Afghanistan, Hibatullah Akhundzada, heeft dat in een decreet bevolen.

Het is een van de zwaarste beperkingen voor vrouwen sinds de Taliban in augustus vorig jaar de macht heroverden. „Ze moeten een boerka dragen die hen van hun hoofd tot hun tenen bedekt, zoals traditioneel en respectvol is”, staat er in het decreet. Tijdens het eerste Taliban-regime tussen 1996 en 2001 mochten vrouwen ook alleen in een boerka over straat. Ook mochten vrouwen en meisjes niet werken of naar school.

Verbod op onderwijs

Na de machtsovername in augustus zei de moslimextremistische organisatie van plan te zijn om vrouwenrechten in Afghanistan te respecteren. Maar in de afgelopen maanden werd echter onder meer een verbod op onderwijs voor meisjes afgekondigd ‘totdat de schooluniformen voldoen aan de Afghaanse gewoonten, de cultuur en de sharia’.

Ook mogen Afghaanse vrouwen sinds maart alleen nog met het vliegtuig reizen als ze begeleid worden door een mannelijk familielid. Vooral op lokaal niveau worden allerlei beperkingen voor vrouwen weer ingevoerd.

Eerder besloten de islamitische fundamentalisten ook al dat mannen en vrouwen de parken in de hoofdstad Kaboel niet op dezelfde dagen mogen bezoeken. Sindsdien zijn de parken alleen nog op zondag, maandag en dinsdag toegankelijk voor vrouwen en meisjes. De overige dagen zijn de parken geopend voor mannen.

Verder mogen lokale televisiezenders geen nieuws van de BBC meer uitzenden. Volgens de Duitse nieuwszender Deutsche Welle mogen hun Afghaanse partners ook geen beelden van de Duitse internationale zender uitzenden.

Terugkeer naar de jaren negentig

Sinds de Taliban de macht grepen in Afghanistan zijn veel rechten die vrouwen de afgelopen jaren verworven teruggedraaid. Volgens Amnasty International lijkt het erop dat de Taliban, ondanks de belofte om vrouwenrechten te respecteren, langzaam terugkeren naar het onderdrukkende beleid van de jaren negentig. Meisjes en vrouwen mochten toen bijvoorbeeld niet zonder de begeleiding van een man in het openbaar verschijnen en ook het dragen van een boerka was verplicht.