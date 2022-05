Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Huiszoekingen in zaak Alblasserdam, verdachte maandag voorgeleid

In het onderzoek naar de fatale schietpartij bij een zorgboerderij in Alblasserdam worden door de politie huiszoekingen verricht. Er zijn geen extra aanhoudingen verricht.

De huiszoekingen zijn onderdeel van het onderzoek, dat nog in volle gang is, zo meldt een woordvoerder van het Openbaar Ministerie (OM) Rotterdam vandaag. Hij bevestigt de berichtgeving door RTL Nieuws, dat de politie een tijdlijn opstelt om een volledig beeld te krijgen van de incidenten. Op dit moment worden zowel getuigen als de verdacht verhoord.



Verdachte v贸贸r schietpartij in Alblasserdam al in beeld

De verdachte is een 38-jarige man uit Oud-Alblas. Hij was al v贸贸r de schietpartij in Alblasserdam in beeld bij de politie, maar was toen nog voortvluchtig. De politie kwam de man eerder op het spoor na een incident in Vlissingen, waar deze week een winkeleigenaar dood werd gevonden in een winkel. Pas na de schietpartij in Alblasserdam werd duidelijk dat het bij beide incidenten om dezelfde persoon gaat, zo meldt de politie.

De schietpartij vond plaats op zorgboerderij Tro Tardi, waar zowel kinderen als volwassenen terechtkunnen voor dagbesteding. Ook is er plaats voor jongeren die de draad in hun leven weer op moeten pakken, bijvoorbeeld als onderdeel van een re-integratietraject.

Meerdere doden en zwaargewonden

Bij de schietpartij vielen gisteren twee doden. De slachtoffers zijn een meisje van 16 jaar uit Dordrecht en een vrouw van 34 jaar uit Alblasserdam. Twee anderen, een 12-jarige jongen uit Hendrik-Ido-Ambacht en een 20-jarige vrouw uit Alblasserdam, raakten zwaargewond.

De 38-jarige man wordt zowel verdacht van het indecent in Vlissingen als van de schietpartij op de zorgboerderij in Alblasserdam. Maandag wordt hij voorgeleid aan de rechter-commissaris.

Tot die tijd wil het OM geen nadere informatie naar buiten brengen. De man uit Oud-Alblas zit op dit moment in volledige beperkingen, wat betekent dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat.

Bloemen bij zorgboerderij Tro Tardi

Bij de zorgboerderij liggen inmiddels veel bloemen. Aan de zijkant bij het entreehek van de boerderij liggen zo’n tien boeketten. Een ander boeket is door iemand hoog in een verkeersbord geklemd. Ook laten mensen briefjes achter waarop ze alle betrokkenen sterkte wensen.



