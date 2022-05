Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Ouders en kind gedood door vloedgolf: ‘Verschrikkelijk, de gevaren van de zee’

Een vloedgolf aan de Franse kust heeft twee ouders en een van hun kinderen het leven gekost. In Bretagne wordt geschokt op het drama ‘en de gevaren van de zee’ gereageerd.

De slachtoffers liepen of zaten gisteravond op een dijk in de plaats Plogoff in Bretagne. Ze werden meegesleurd door het water, melden Franse media.

Het levenloze lichaam van de 33-jarige vrouw werd geborgen door reddingswerkers. Haar metgezel (55) stierf aan een hartstilstand nadat hij uit het water was gehaald. Na een intensieve zoektocht van enkele uren werd ook het lichaam van hun 12-jarige zoon gevonden. Onder meer drie helikopters werden ingezet.

Andere kinderen na vloedgolf in shock

Drie andere kinderen uit hetzelfde Franse gezin dat in de regio woonde, waren getuige. De brandweer heeft hen opgevangen en de kinderen in shocktoestand naar een ziekenhuis gebracht.

De burgemeester van Plogoff sprak van een drama en maant tot uiterste voorzichtigheid voor de gevaren van de zee. „Het is verschrikkelijk. Het seizoen is nog niet begonnen en er zijn al slachtoffers”, zei hij volgens lokale media. De autoriteiten stellen een onderzoek in naar het incident.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

(BFM TV): #Famille emportée par une vague: le maire de #Plogoff, dans le Finistère, demande "aux gens de faire attention sur le littoral" : 3 membres d'une famille ont été emportés par une vague jeudi soir à Plogoff, dans le.. https://t.co/4Qhl2XfSDO pic.twitter.com/NHIwBSvwTp — Titrespresse.com (@titrespresse) May 20, 2022

💧 Vloedgolf Een vloedgolf, het woord zegt het al, ontstaat tijdens vloed. Vooral tijdens springtij is de kans op een hoge golf aanwezig. Echt grote vloedgolven hebben namen als stortvloed, monstergolf en tsunami. Bekende tsunami’s waren die van Indonesië en natuurlijk die van verschillende landen in Azië tijdens Kerstmis 2004. Daarbij kwamen 230.000 mensen om het leven.

Kans in Nederland

De kans dat in Nederland een vloedgolf voorkomt is heel klein. Het kan wel, mocht er een aardbeving in de Noordzee zijn. Het KNMI meldde eerder aan KRO-NCRV dat de golf die dan ontstaat niet hoger dan een halve meter zal zijn.