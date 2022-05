Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Ab Osterhaus waarschuwt bij Op1 voor apenpokkenvirus: ‘Zorgelijk’

„Waar komt dit nou weer in hemelsnaam vandaan?”, sprak presentator Sven Kockelmann bij Op1. Daar vertelde viroloog Ab Osterhaus over het mysterieuze nieuwe apenpokkenvirus. En ook op social media gaat menig Nederlander los over het nieuwe uitgebroken virus.

Osterhaus legt aan tafel uit dat het nieuwe virus afkomstig is uit Afrika en nu op verschillende plekken oprukt. De viroloog noemt het „zorgelijk”, want het virus verspreidt zich.

Ab Osterhaus vertelt over apenpokkenvirus Op1

Er klinkt even een link met het mensenpokkenvirus, een virus dat volgens Osterhaus is uitgeroeid in 1980. „Allemaal vaccinaties”, zegt Kockelmann als remedie tegen dat virus destijds. Het apenpokkenvirus lijkt er volgens de viroloog op. Maar het probleem is volgens Osterhaus dat we mensen niet meer vaccineren tegen pokken. „Dat vaccin werkt ook tegen apenpokken.” Volgens hem is iedereen onder de 45 jaar niet gevaccineerd tegen pokken.

„Je haalt een virus weg bij de mens en nu klopt er een ander virus op de deur. Niemand is meer immuun tegen dat pokkenvirus. Dan krijgt een ander pokkenvirus de mogelijkheid.” De viroloog legt uit dat dit apenpokkenvirus echter niet zo makkelijk rondgaat. „Maar hoe langer het bij de mens is, hoe groter risico je loopt dat het zich verder aanpast.”

Apenpokkenvirus in verschillende landen

In verschillende landen zoals het Verenigd Koninkrijk, Portugal en Spanje klinken nu geluiden over het apenpokkenvirus. Het virus zou verspreid worden via seksueel contact, iets waarvan Osterhaus zegt dat het nog niet zeker is.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Oppassen met deze berichtgeving @destandaard.

1) Eerste gevallen #apenpokken zijn idd ontdekt bij soa testcenters.

2) Homoseksuele mannen laten zich vaker en systematischer testen.

3) Is niet gelijk aan "Virus verspreid zich vooral via seks tussen mannen"https://t.co/kA0UXEWStb — Stef Vonk (@VonkStef) May 19, 2022

Vandaag werd bekend dat er ook in België een besmetting van het nieuwe apenpokkenvirus bekend is. Dat meldt Isabel Brosius, onderzoeker van het Instituut voor Tropische Geneeskunde, aan de VRT.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Een tweede geval van het apenpokkenvirus werd vannacht gediagnosticeerd op ons labo in Leuven in een staal van een man uit Vlaams-Brabant. Mensen die bij zichzelf letsels zoals op deze foto herkennen, kunnen best contact opnemen met hun arts. pic.twitter.com/ptGbQ9jAPf — Marc Van Ranst (@vanranstmarc) May 20, 2022

Nieuwe pandemie?

Het virus verspreidt zich in ieder geval niet zo makkelijk als bijvoorbeeld Covid-19. Maar, benadrukt Osterhaus, „als je het virus de vrije loop laat gaan, dan kan het zich aanpassen”. De viroloog legt uit dat, anders dan bij Covid, er een heel goed vaccin klaarligt voor dit virus.

Volgens Osterhaus is het belangrijk dat de gezondheidsautoriteiten hun plannen klaar hebben liggen. Presentatrice Fidan Ekiz legt een link met het coronavirus. „Dit kennen we natuurlijk van de coronapandemie”, zegt ook Kockelmann, waarna hij ook nog de vogelgriep aanhaalt. Volgens Osterhaus verandert de wereld „zodanig” dat we steeds meer uitbraken krijgen. „Kan dit een pandemie worden?”, vraagt Kockelmann. De viroloog legt dan uit dat er epidemieën kunnen ontstaan. Hij vertelt over het sterftepercentage van de apenpokken van 2 procent. „Bij corona is dat minder.” Osterhaus is wel bang voor mutatie. „Als je dit virus de vrije loop laat gaan, gaat het zich aanpassen aan de mens en wordt het een mensenpokkenvirus.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

De #apenpokken zijn echt een godsgeschenk voor de mensen die na het uitdoven van de corona-pandemie een nieuwe online bezigheid zochten — Bart Funnekotter (@BartFunnekotter) May 20, 2022

Coronagolf in het najaar

Ekiz begint over een mogelijke coronagolf in het najaar en wijkt, zoals ze dat zelf zegt, af van haar Op1-script. Ze begint over de geluiden dat meerdere experts aangaven dat Nederland niet voorbereid is op een nieuwe golf. „Maakt u zich daar geen zorgen over? U zat zo vaak aan tafel over dit onderwerp en ineens praten we er niet er niet meer over?” Osterhaus legt uit dat we van het coronavirus geen pandemie meer hoeven te verachten, maar het virus vergelijkbaar wordt met andere influenza.

Wil je de hele uitzending van Op1 terugkijken? De aflevering van gisteravond vind je hier.