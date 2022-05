Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Ministerie van VWS wilde geen extra bedden op ic’s, Twitter ontploft: ‘Faal- en wanbeleid’

Het ministerie van VWS heeft midden in de coronacrisis ziekenhuizen ontmoedigd hun intensive cares (ic’s) met extra bedden uit te breiden. Twitteraars hebben daar geen goed woord voor over.

Terwijl het land in een lockdown zat om de overbelasting van de ziekenhuizen te voorkomen, steggelden het departement en ziekenhuizen over de vergoeding van extra bedden op ic’s. Het ministerie van VWS lag dwars over de voorwaarden waaronder dat zou moeten gebeuren. Dat meldt NRC op basis van eigen onderzoek.



Het ministerie van VWS heeft midden in de coronacrisis ziekenhuizen ontmoedigd hun intensive cares uit te breiden, blijkt uit onderzoek van NRC. Met vertraging tot gevolg. Hoe kon dit gebeuren? https://t.co/ue9zvOh2Kc — NRC (@nrc) May 12, 2022

Ministerie van VWS: ‘Schrap bedden ic’s’

Sommige ziekenhuizen kregen volgens het onderzoek van de krant zelfs het advies bedden te schrappen en minder op intensive cares neer te zetten dan afgesproken. De sector maakte meteen na de eerste golf, in juni 2020, een plan voor extra bedden op ic’s. Het ministerie van VWS maakte een half miljard vrij en bedacht een subsidieregeling. Per ziekenhuis werd afgesproken hoeveel bedden er op de afdelingen van IC’s bij zouden komen. Het totaal aantal bedden zou zo stapsgewijs groeien van 1000 naar 1700 bedden.

Het resulteerde in oktober 2020 in een ‘opschalingslijst’ die een eigen leven ging leiden. Haagse ambtenaren fixeerden zich zozeer op de afgesproken getallen dat ziekenhuizen die in de maanden daarna méér wilden uitbreiden dan afgesproken nul op het rekest kregen, zo blijkt uit een reconstructie.

Veel reacties op bericht

Op Twitter is ‘Ministerie van VWS’ trending. „Hugo, je wordt weer in de Kamer verwacht”, schrijft iemand. De twitteraar doelt op Hugo de Jonge, destijds de veelbesproken ‘minister van corona’. De Jonge is al enige tijd minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, maar in april werd hij ook al als zorgminister naar de Tweede Kamer geroepen. Toen over de mondkapjesaffaire met Sywert van Lienden.



#hugo, je wordt weer in de kamer verwacht.

⁦@hugodejonge⁩ ⁦@rstandaert⁩ wedden om een #mars dat hij er weer mee wegkomt? Ministerie van VWS lag dwars bij uitbreiding IC’s – NRC https://t.co/PtKIxTONin — Arjan Dieleman (missionair) (@fotohoek) May 12, 2022



Het ministerie van VWS heeft midden in de coronacrisis ziekenhuizen ontmoedigd hun intensive care (IC) met extra bedden uit te breiden. Te duur. Maar wel telefonisch € 100,3 mln overmaken voor de onnodige mondkapjes van Sywert en kornuiten. 🤔 ↓ https://t.co/mOf67FUFHH — Jean Wanningen (@trias_politica) May 12, 2022

Er zijn nog veel meer reacties. Over ‘faal- en wanbeleid’ bijvoorbeeld. En: ‘crimineel’, ‘onmenselijk’. Gevraagd wordt of de nieuwe minister van VWS Ernst Kuipers ‘is beloofd’ en of die op dezelfde voet verder gaat. Een kort overzicht.



Schandaal. Debat. Sorry. Repeat. Wat moet er in godsjezusnaam nog meer boven water komen om de verantwoordelijke(n) echte consequenties van hun faal- en wanbeleid te laten ervaren? 'Ministerie van VWS lag tijdens pandemie dwars bij uitbreiding IC's' – https://t.co/CJuXgycybW — Connie Polemieke Brouwer-Napalm (@connienapalm) May 12, 2022



dankzij ministerie van VWS ging nederland aan de fles. — Domino2011 (@onzenormennu) May 12, 2022



Ministerie van VWS lag dwars bij uitbreiding IC’s https://t.co/h5dBQhibeR ….. dit is toch eigenlijk crimineel tot t onmenselijke toe@hugodejonge ben benieuwd wat er in uwe oor is gefluisterd

En wat #kuipers is beloofd als die maar op dezelfde voet verder gaat — ⚓️🧚‍♀️Stientje🧚‍♀️⚓️ (@Vriendin_vann) May 12, 2022



'Ministerie van VWS lag tijdens pandemie dwars bij uitbreiding IC's' /via @NOS niet te achterhalen??? Vast en zeker via privé e-mail besproken tussen minister en ministerie 🧐 https://t.co/h9xQ7MjVlr — Bart 🏳️‍🌈❤️🌈 (@BartsTwitt) May 12, 2022



En ook dit heeft geen consequenties natuurlijk.🤬 'Ministerie van VWS lag tijdens pandemie dwars bij uitbreiding IC's' – https://t.co/BUVTktuEYr — Git (@Brigit71460500) May 12, 2022



Is Hugo de Jonge al gearresteerd? "maximaal ingezet op het voorkomen van een verhoging in de aantallen bedden" 'Ministerie van VWS lag tijdens pandemie dwars bij uitbreiding IC's' | NOS https://t.co/kmgZgie0uP — RoonBot2 (@roonbot2) May 12, 2022



Ik trek deze regering niet meer

'Ministerie van VWS lag tijdens pandemie dwars bij uitbreiding IC's' /via @NOS https://t.co/yRES6Zdbju — Finn (@finndaniil) May 12, 2022



Waarom???

Echt waarom? 5 miljard is ergens verdwenen, maar upgrade van IC had @MinVWS liever niet?

Waarom? 'Ministerie van VWS lag tijdens pandemie dwars bij uitbreiding IC's' – https://t.co/7uc6kyG6nG — Ben Vaes (@vaes_ben) May 12, 2022

Geen nieuwe coronapatiënten op ic’s

Over extra bedden op ic’s hoeft het ministerie van VWS op dit moment overigens totaal niet na te denken. Op de intensive cares van de Nederlandse ziekenhuizen waren dinsdag geen nieuwe mensen met corona opgenomen. Dat was voor het eerst sinds 7 juli vorig jaar.

Maandag kwamen er nog zeven mensen bij, zondag twee. In totaal liggen er 39 mensen met Covid-19 op de ic, het laagste aantal sinds 13 september 2020. Een dag eerder waren het er veertig. Op de verpleegafdelingen kwamen er wel 44 nieuwe patiënten met corona bij. Op die afdelingen liggen er nu in totaal 620.