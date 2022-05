Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Zoveel verdient de rijkste vrouw ter wereld per seconde

Vraag iemand wie de rijkste man op aarde is, en de kans is groot dat ze Elon Musk, of heel misschien Jeff Bezos, antwoorden. Maar hoe zit het eigenlijk met de rijkste vrouw ter wereld? Dat dit Francoise Bettencourt Meyers is, zullen de meesten waarschijnlijk niet eens weten. Laat staan wat ze per seconde verdient.

Toch zijn er maar dertien personen rijker dan deze Française en mag ze zichzelf al jaren de rijkste vrouw ter wereld noemen. Wie is deze miljardair en hoeveel verdient ze per jaar, per maand en seconde?

Wie is Francoise Bettencourt Meyers?

First things first: wie is de rijkste vrouw ter wereld eigenlijk? Francoise Bettencourt Meyers is de kleindochter van de oprichter van haar- en huidverzorgingsmerk L’Oréal. Ze verscheen voor het eerst op de Forbes Billionairs-lijst in 2018, nadat haar moeder een jaar eerder overleed. Haar moeder was daarvoor de rijkste vrouw ter wereld. Dochterlief erfde haar fortuin en trad daarmee in haar moeders voetsporen.

Hoewel Francoise Bettencourt Meyers dus al een aantal jaren ‘s werelds rijkste vrouw is, is er – mede doordat ze geen interviews met de media doet – weinig over haar bekend. Dit is wat we wel weten:

Ze bezit (met haar zonen) 33 procent van de aandelen van L’Oréal

Meyers is een filantroop en doneerde onder andere 226 miljoen dollar om de Notre Dame te restaureren

Ze heeft meerdere boeken gepubliceerd over het katholieke geloof en de Griekse goden

Ze zit al sinds 1997 in het bestuur van L’Oréal

Het vermogen van de rijkste vrouw ter wereld

Met een vermogen van 74,8 miljard dollar (71,1 miljard euro) is Francoise Bettencourt Meyers volgens Forbes dus de rijkste vrouw ter wereld. Om erachter te komen met hoeveel geld haar vermogen maandelijks, dagelijks en zelfs met het knipperen van je ogen groeit, moeten we eerst weten hoeveel de erfgename per jaar verdient.

Daarvoor vergelijken we het vermogen van Francoise Bettencourt Meyers in 2022 met dat van 2021. Ook vorig jaar stond Meyers op plaats 1 in de Forbes Women Billionaires lijst; toen met een vermogen van 73,6 miljard dollar. Daarmee kunnen we vaststellen dat haar vermogen in een jaar tijd met 1,2 miljard is gegroeid.

Een simpele rekensom laat zien dat:

De rijkste vrouw ter wereld in 2021 maar liefst 100 miljoen rijker werd per maand

Per dag is dat zo’n 3,2 miljoen

Per uur is dat nog steeds een indrukwekkende 133.333 dollar

Rekenen we nog even door, dan weten we dat ze zo’n 2.222 dollar per minuut verdiende in 2021

Dat is zo’n 37 euro per seconde. Per. Seconde.

