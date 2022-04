Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Volgens Ernst Kuipers zijn er geen geluidsopnames van OMT-vergaderingen, maar die blijken er toch te zijn

Onze minister van Volksgezondheid Ernst Kuipers antwoordde vorige week op Kamervragen dat er geen opnames zijn van OMT-vergaderingen (Outbreak Management Team). Maar uit WOB-verzoeken blijkt nu dat er wel geluidsopnames zijn. Hoe zit dat precies?

Het ene na het andere politieke debacle vliegt je momenteel om de oren. Het wantrouwen richting Sigrid Kaag en haar D66, de mondkapjes van Hugo de Jonge, de toeslagenaffaire en zo rommelt het maar verder. Het is dan ook niet gek dat er regelmatig WOB-verzoeken komen bovendrijven over politieke kwesties.

Nieuwsuur concludeerde bemoeienis ministerie bij OMT-advies

Want naast de bovengenoemde actuele problemen, speelt er ook nog het een en ander over de bemoeienis van het ministerie van Volksgezondheid bij de OMT-adviezen. Want uit onderzoek van Nieuwsuur bleek dat het ministerie de OMT-adviezen controleerde en hier en daar suggesties gaf. Dat terwijl het OMT een onafhankelijke commissie is. „Kleine wijzigingen in tekst, met grote maatschappelijke gevolgen”, noemde Nieuwsuur het. Iets wat Kuipers ontkende. Volgens hem gingen de verzoeken van ambtenaren slechts over verheldering en uitleg, zodat de adviezen helder vertaald konden worden naar de praktijk.

Uit een aantal interne e-mails aan van ambtenaren bleek dat onder meer het advies voor mondmaskers in de ouderenzorg werd afgezwakt, om een ‘run’ op mondkapjes te voorkomen.

Ernst Kuipers over geluidsopnames OMT-vergaderingen

De Tweede Kamer vroeg om verduidelijking. Want de politiek hoort zich niet te bemoeien met de wetenschappelijke adviezen van het OMT. De Kamer wilde alle concept-OMT-adviezen en tekstsuggesties van ambtenaren openbaar hebben. Dat kon niet, concludeerde minister Kuipers. Want het zou om honderduizenden documenten gaan. Vorige week bracht het ministerie toch 414 pagina’s naar buiten. Maar volgens Nieuwsuur ontbraken in die documenten stukken tekst uit de e-mails van ambtenaren. Deze stonden wel in de WOB-verzoeken.

Nieuwsuur-redacteur Milena Holdert haalde gisteren op Twitter de uitspraken van Kuipers over de geluidsopnames aan. Want uit het WOB-verzoek van haar nieuwsprogramma blijkt toch dat er ook daadwerkelijk audio-opnames bestaan. Iets wat Kuipers ontkrachtte.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Toen de Kamer @MinVWS vroeg of er audio-opnames van OMT-vergaderingen beschikbaar waren zei het ministerie: nee. Maar uit wobs van @Nieuwsuur blijkt dat er wel degelijk opnames bestaan. @PieterOmtzigt vraagt het ministerie nu om opheldering en wil inzage, desnoods vertrouwelijk pic.twitter.com/KTeaDEfav3 — Milena Holdert (@milenaholdert) April 21, 2022



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Hier is het bewuste wobdocument: pic.twitter.com/1aAmwwfIBo — Milena Holdert (@milenaholdert) April 21, 2022

Pieter Omtzigt dient Kamervragen in

Politicus Pieter Omtzigt deelt op Twitter de onthullingen over opnames en vraagt de regering wederom om opheldering. „Dus regering: vertel wie die opnames heeft, maak ze openbaar en vertel of het ministerie de OMT-adviezen gewijzigd heeft. Graag per ommegaande”, schrijft hij. Omtzigt diende gisteren Kamervragen in over de geluidsopnames.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Dus ik stelde een simpele vraag: Kunt u de verslagen en de opnames van de OMT vergadering openbaar maken en vertellen of dit klopt.

Het antwoord? Er zijn geen opnames! Oh ja? pic.twitter.com/aNrybShHEH — Pieter Omtzigt (@PieterOmtzigt) April 21, 2022

Over deze zaak is waarschijnlijk nog niet het laatste woord gezegd.