Minister Ollongren van Defensie: ‘Nederland wil soldaten Oekraïne opleiden’

Nederland staat open voor het idee om strijdkrachten in Oekraïne op te leiden. Zo kunnen de soldaten westerse wapens die zij niet kennen leren gebruiken. Die wapens kunnen op dit moment niet worden ingezet.

Dat zei defensieminister Kajsa Ollongren vandaag in het radioprogramma Sven op 1.

Op dit moment leveren Nederland en andere westerse landen wapens waarvan soldaten in Oekraïne weten hoe ze te bedienen. Maar de voorraad is eindig. Het opleiden van Oekraïners zou de potentiële levervoorraad kunnen vergroten. „Ik vind dat we daar naar moeten kijken en dat gebeurt ook”, aldus de minister.

Wapens in Oekraïne komen nu uit Rusland

Wapens die Oekraïense soldaten gebruiken zijn nu vaak van Russische makelij. Kajsa Ollongren: „De landen die ze nu leveren, kunnen dat op een gegeven moment niet meer. Ook wij moeten steeds kijken naar wat Oekraïne meteen kan gebruiken. In het geval dat deze oorlog langer duurt, putten die voorraden uit. Dan is het nodig om met andere spullen te werken.”

Daarvoor kan een opleiding noodzakelijk zijn, weet de minister. „Dat kunnen we niet in Oekraïne bieden, maar wel elders. Daar staat Nederland voor open.”



‘Finland mag tot de NAVO toetreden’

Ollongren is ook voorstander van de toetreding van Finland tot de NAVO, zo gaf zei tegenover interviewer Sven Kockelmann aan. Finland zou dat sterk overwegen sinds de Russische invasie in Oekraïne. „Ze zijn een partnerland en hebben wat te bieden. De Finnen hebben een goed georganiseerde defensie. Als ze willen toetreden, moeten we dat verwelkomen.”

Ondertussen wil Nederland zelf toewerken naar de NAVO-norm van 2 procent voor Defensie, maar volgens Ollongren is het niet realistisch dat het doel dit jaar wordt gehaald. „Er moet een realistisch, maar ambitieus groeipad komen.” Maar, zei de bewindsvrouw ook: „Dit jaar kan het nog echt niet.”

