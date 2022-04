Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Volgt na Oekraïne ook Moldavië? Zelenski vreest voor aanval

President Zelenski waarschuwt dat Rusland het niet bij de inval in Oekraïne zal houden. In een videoboodschap zei de Oekraïense president vannacht dat het Russische leger ook ‘andere landen’ in het vizier heeft.

Zelenski doelt in zijn videoboodschap op Moldavië, dat in het zuidwesten aan Oekraïne grenst. Daar ligt ook Transnistrië, een pro-Russische republiek waar Russische militairen zijn gestationeerd. Transnistrië scheidde zich in 1990 af van Moldavië, maar het staatje wordt door vrijwel geen enkel land erkend.

‘Rusland wil via Oekraïne naar Moldavië’

Zelenski reageerde op uitspraken van de Russische commandant Rustam Minnekayev. Die zei gisteren dat het nieuwe doel van Rusland om de hele zuidkant van Oekraïne te veroveren om op die manier de weg naar Transnistrië vrij te maken. Volgens de Oekraïense president bewijzen te uitspraken van de commandant dat de invasie in Oekraïne nog maar het begin is.

De regering in Kiev vreest dat Russische troepen vanuit Transnistrië een nieuw offensief willen beginnen. Eerder deze maand waarschuwde het land al dat een vliegveld in het pro-Russische staatje in gereedheid werd gebracht, zodat Russische militairen kunnen invliegen. Maar deze bewering werd zowel door Transnistrië als door Moldavië weersproken.

Twijfels over mogelijk inval Moldavië

Ook de Amerikaanse denktank Institute for the Study of War betwijfelt of Rusland Moldavië binnen wil vallen. Deskundigen halen uit de Russische verklaring geen signalen dat Rusland een groot offensief tegen Moldavië wil beginnen. Ze betwijfelen of Rusland op dit moment sterk genoeg is om een nieuwe inval te kunnen doen.

Volgens de VN hebben meer dan 400.00 Oekraïners sinds het begin van de oorlog hun toevlucht gezocht in Moldavië. Net als Oekraïne wil Moldavië, het armste land van Europa, graag kandidaat-lid van de Europese Unie worden. Onlangs leverde het land, vlak nadat Oekraïne dat ook deed, een vragenlijst in in Brussel. Deze vragenlijst is de eerste stap in de langdurige procedure die voorafgaat aan kandidaat-lidmaatschap.

