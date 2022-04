Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Schiphol roept reizigers op niet meer naar luchthaven te komen

Schiphol roept reizigers op om niet meer naar de luchthaven te komen. Door een staking van grondmedewerkers van KLM is er chaos op het vliegveld ontstaan. Vliegtuigen van KLM worden vanwege de staking niet geladen of gelost waardoor er vertragingen ontstonden en vluchten geannuleerd werden.

Met het oog op de veiligheid is verdere toestroom van passagiers niet verantwoord, laat Schiphol weten. Het gaat niet alleen om reizigers die met KLM zouden vliegen. De luchthaven roept iedereen, dus ook mensen die met andere luchtvaartmaatschappijen vliegen, op om weg te blijven. Eerder werden mensen opgeroepen om in ieder geval drie uur voor vertrek aanwezig te zijn, in plaats van de gebruikelijk twee uur.

Oproep om niet naar Schiphol te komen geldt tot 15.00 uur

Schiphol doet er naar eigen zeggen alles aan om de situatie op de luchthaven beheersbaar te houden en noemt de oproep aan reizigers om weg te blijven een „uiterst vervelende maatregel”. De oproep geldt in ieder geval voor mensen die vandaag vóór 15.00 uur vanaf de luchthaven zouden vertrekken. Reizigers wordt geadviseerd om contact op te nemen met de luchtvaartmaatschappij.

Inmiddels zijn er tientallen vluchten geannuleerd. Mensen proberen daarom met de trein naar Duitsland of Frankrijk te reizen om vanaf daar te vliegen. Voor het loket voor internationale treinreizen staat momenteel een lange rij.

Ook op de wegen naar Schiphol is het druk. De afritten van de A4 bij Schiphol werden daarom tijdelijk afgesloten, meldt Rijkswaterstaat Verkeersinformatie. „Vanwege de staking op Schiphol en de daarbij komende veiligheidsredenen zijn op dit moment de afritten bij Schiphol van de A4 Den Haag – Amsterdam in beide richtingen dicht”, liet Rijkswaterstaat weten. Inmiddels zijn de afritten weer open.

KLM-medewerkers legden onaangekondigd werk neer

De chaos op het vliegveld ontstond nadat grondmedewerkers van KLM vanochtend onaangekondigd hun werk neerlegden. De medewerkers zijn boos omdat ze onlangs te horen kregen dat een deel van hun werk zal worden uitbesteed aan een onafhankelijk afhandelingsbedrijf. Ze vrezen nu dat er banen verloren gaan. Ook leiden slechte arbeidsvoorwaarden, zoals lage lonen en flexibele contracten tot onvrede onder het grondpersoneel van KLM.

De wilde staking, een staking die niet door de vakbond wordt georganiseerd, komt op één van de drukste dagen van het jaar. Het is de vandaag de eerste dag van de meivakantie, met als gevolg dat de luchthaven grote drukte verwacht. 195.000 mensen zouden vandaag via Schiphol reizen.