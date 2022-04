Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Staatsloterij start flyeractie in zoektocht naar jackpotwinnaar

Nog altijd heeft de persoon met het winnende lot van de Staatsloterij zich niet gemeld. De winnaar loopt daardoor mogelijk de jackpot van 12,8 miljoen euro mis. In de hoop dat de winnaar toch nog boven water komt, wordt er vandaag geflyerd in Bleiswijk.

Rondom de Primera in het centrum van Bleiswijk, waar het winnende staatslot met lotnummer FV 74622 werd verkocht, wordt vandaag druk geflyerd. Ook vliegt er een reclamevliegtuigje met een banner, waarop een oproep aan de winner staat, over Zuid-Holland. Dat zegt een woordvoerder van de Nederlandse Loterij, waar de Staatsloterij onderdeel van is.

Oproep in de media

Gisteren deed de Staatsloterij in de media al een oproep aan Bleiswijkers om nog eens goed in hun laatjes te zoeken naar het winnende lot. Maar dat leverde tot nu toe nog niets op. „Meestal worden fysieke loten gekocht door mensen die in de buurt van het verkooppunt wonen”, vertelde een woordvoerder gisteren.

Aangezien de trekking al op 10 maart plaatsvond, is het nog maar de vraag of de winnaar het lot nog wel in bezit heeft. Mocht dat wel het geval zijn, dan kan die persoon zich melden bij het hoofdkantoor van de Nederlandse Loterij. Als hij of zij het lot kwijt is of heeft weggegooid, kan de prijs niet worden verzilverd.

Vaker winnaars van Staatsloterij zoek

Volgens de Nederlandse Loterij komt het wel vaker voor dat de bezitter van het winnende lot onvindbaar is. Ieder jaar komt het wel een keer voor dat mensen hun winnende lot niet verzilveren en omdat winnaars van de Staatsloterij anoniem blijven is het vaak lastig om ze op te sporen. Mensen die online een lot hebben gekocht zijn wel makkelijk op te sporen, maar in dit geval gaat het om een lot dat in de winkel is gekocht. „Wij weten alleen dat het winnende lot bij Primera Sandra in Bleiswijk gekocht is. We weten alleen niet door wie”, aldus de Nederlandse Loterij.