Weinig belangstelling voor Franse verkiezingen: opkomst lager dan in 2017

Het loopt allesbehalve storm bij de verkiezingen in Frankrijk. De opkomst ligt tot nog toe zelfs lager dan in 2017. Tot 12.00 uur had 26,41 procent van de kiesgerechtigden een stem uitgebracht. In 2017 was dat 28,23 procent.

Gegevens van het ministerie van Binnenlandse Zaken laten ook zien dat de opkomst wel iets hoger is dan bij de eerste stemronde. Twee weken geleden lag het opkomstpercentage om 12.00 uur op 25,48 procent. De kiezers hebben ditmaal de keuze uit de twee populairste kandidaten van toen: de zittende president Emmanuel Macron en Marine Le Pen.

Strijd tussen Macron en Le Pen om Frans presidentschap

Ongeveer 48,7 miljoen mensen kunnen dit jaar stemmen. Le Pen en Macron stemden zelf in twee verschillende gemeenten in het noorden van het land. Pas als de laatste stemlokalen om 20.00 uur sluiten, komen de eerste exitpolls. De eerste uitslagen worden in de loop van de avond verwacht. Inwoners van de Franse overzeese gebieden konden zaterdag al een keuze maken.

Macron en Le Pen streden in 2017 ook al tegen elkaar voor het presidentschap. Macron won destijds met 66 procent van de stemmen. De verwachting is dat het verschil tussen de politici dit jaar minder groot zal zijn. Volgens de laatste peilingen kan Macron op ongeveer 57 procent van de stemmen rekenen. Zijn verwachte voorsprong op Le Pen werd in de dagen voor de verkiezingen iets groter.

Demonstraties voorafgaand aan verkiezingen

Toen bekend werd dat Macron en Le Pen het tegen elkaar zouden opnemen, gingen zo’n honderd Fransen in Lyon de straten op. Ze schoten vuurwerk af op de politie, vernielden straatmeubilair en drongen zelfs het stadhuis van het 1e arrondissement binnen, meldt de Franse zender BFMTV.

Zo’n tien demonstranten wisten door de toegangsdeur van het stadhuis te breken, waarna zij ruiten kapot sloegen en er met enkele meubelstukken vandoor gingen. Ook in de stad Rennes gingen mensen de straat op om te demonstreren tegen zowel Macron als Le Pen.