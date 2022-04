Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Burgemeester Kiev waarschuwt Oekraïense vluchtelingen voor terugkeer

De burgemeester van Kiev, Vitali Klitsjko, roept gevluchte inwoners van de Oekraïense hoofdstad op om niet terug te keren en op een veilige plek te blijven. Klitsjko zei dat vandaag via de berichtendienst Telegram na nieuwe luchtaanvallen op enkele wijken in Kiev.

In het stadsdeel Darnytsia in het zuidoosten van Kiev waren er vannacht meerdere explosies, die schade aanrichtten. Volgens persbureau AFP was een wapenfabriek één van de doelwitten. Ook in de westelijke stad Lviv waren zaterdagochtend explosies te horen.

Aanvallen op wapenfabriek

Het Russische ministerie van Defensie bevestigde later op de dag dat er inderdaad „aanvallen met precisiewapens voor de lange afstand” op een wapenfabriek in Kiev en reparatiewerkplaatsen in Mikolajiv waren uitgevoerd. Volgens woordvoerder Igor Konasjenkov zijn daarbij zestien vijandelijke doelen getroffen, waaronder magazijnen, wapenopslagbases en wapenfabrieken.

Bij de aanval in Kiev viel één dode en raakten meerdere mensen gewond. Dat meldde burgemeester Klitsjko op de lokale televisie. Volgens hem vechten artsen voor de levens van de gewonden. „Kiev is en blijft een doelwit van de agressor”, zei Klitsjko.

Relatief rustig in Kiev

Russische troepen trokken zich enkele weken geleden terug rondom de hoofdstad. Hierna was het in Kiev de afgelopen tijd relatief rustig. Toch roept Klitsjko inwoners op om het luchtalarm, dat nog altijd meerdere keren per dag afgaat, te respecteren.

Eerder vandaag werd duidelijk dat enkele Oekraïense vluchtelingen die in Nederland verblijven alweer terug naar hun vaderland gaan. Meerder veiligheidsregio’s vangen hier signalen van op. De veiligheidsregio’s benadrukken dat het slechts om enkele mensen gaat en dat er geen zicht is op waar ze precies naartoe gaan.

Rusland voerde naar eigen zeggen in de nacht van donderdag op vrijdag aan de rand van Kiev ook al een aanval uit op een machinefabriek, waar raketten voor het beschieten van vaartuigen of vliegtuigen worden gemaakt. Er wordt een verband gelegd met het zinken van het vlaggenschip van de Russische Zwarte Zeevloot, de kruiser Moskva. Oekraïne zegt het schip met raketten te hebben getroffen en tot zinken te hebben gebracht.

Alle Metro-artikelen over de oorlog in Oekraïne lees je hier.