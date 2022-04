Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

De oorlog is nog in volle gang, maar sommige Oekraïense vluchtelingen keren alweer terug

Hoewel het aantal Oekraïense vluchtelingen in Nederland nog altijd toeneemt, zijn er ook mensen die besluiten om alweer terug te gaan. Dat laten meerdere veiligheidsregio’s weten.

De veiligheidsregio’s vangen signalen op van terugkeerders, maar benadrukken dat het om een handje vol mensen gaat. „Op dit moment zien wij regionaal geen trend, er zijn slechts enkele gevallen bekend op de opvanglocaties”, laat de regio Midden- en West-Brabant weten. En ook in Twente ziet de veiligheidsregio dat het om kleine aantallen gaat. „Een enkele vluchteling vertrekt, maar dit zijn geen substantiële cijfers.”

Veiligheidsregio’s hebben geen concrete voorbeelden

De regio Hollands Midden hoort wel vaker geluiden over terugkerende Oekraïners, maar heeft dit nog niet duidelijk terug kunnen zien in de cijfers. Ook in Gelderland-Zuid en Brabant-Noord zijn er signalen. „Maar concrete voorbeelden hebben we niet.”

Volgens de veiligheidsregio IJsselland keren de vluchtelingen in de meeste gevallen weer terug om te worden herenigd met achterblijvers die in een relatief rustige plaats wonen of waar de strijd voorbij is. Zo zei de Oekraïense president Volodimir Zelenski eerder nog dat het normale leven zich weer herpakt op plekken waar het Russische leger zich terugtrok. Zo ruimen mensen puin en zijn er werkzaamheden aan de gas- en elektriciteitsnetwerken en de waterleidingen. Ook hervatten de politie, posterijen en lokale autoriteiten hun werk. Verder ruimen mijnopruimers achtergebleven explosieven en munitie op.

Geen zich op waar vluchtelingen heen gaan

Andere Nederlandse veiligheidsregio’s zeggen dat ze geen zicht hebben op waar de vluchtelingen naartoe gaan. Oekraïners zijn immers vrij om te reizen binnen de Europese Unie en kunnen dus ook weer terug naar Oekraïne reizen. „Als een vluchteling onze regio verlaat, wordt niet geregistreerd waar hij of zij zich naartoe verplaatst”, verklaart een woordvoerder van veiligheidsregio Zuid-Limburg. Ook de regio’s Flevoland, Utrecht, Gooi en Vechtstreek, Noord-Holland Noord, Zaanstreek-Waterland en Zuid-Holland Zuid weten niet of Oekraïners terugkeren naar hun vaderland.

