Oekraïne gebruikt gezichtsherkenning om foto’s van dode Russische soldaten naar familie te sturen

Oekraïne gebruikt gezichtsherkenning om achter de identiteit van gesneuvelde Russische soldaten te komen en stuurt vervolgens foto’s naar de nabestaanden. Er zou op deze manier al met 582 families van omgekomen Russen contact zijn opgenomen.

Vorige maand maakte de Oekraïense vicepremier Mykhailo Fedorov al bekend dat het land zou gaan werken met de betwiste sofware van Clearview AI. Inmiddels hebben 340 medewerkers van vijf verschillende Oekraïense overheidsdiensten toegang tot de software. Zij haalden meer dan 8600 gezichten van Russische soldaten door de database. Dat meldt The Washington Post.

Foto’s van achtergelaten lijken

Een groep van vrijwillige hackers en activisten spoort de familie van de soldaten op en brengt de nabestaanden op de hoogte van het overlijden van hun dierbare. Zij krijgen onder meer foto’s toegestuurd van de achtergelaten lijken.

Fedorov zei eerder dat het doel van de actie is om „de mythe van een speciale operatie waaraan geen dienstplichtigen deelnemen en niemand sterft te ontkrachten”. Oekraïne hoopt dat de actie verzet tegen de Russische militaire campagne aanwakkert, maar sommige deskundigen spreken van een ‘psychologische oorlogsvoering’. Zij vrezen dat de aanpak juist het tegenovergestelde effect heeft en dat nabestaanden hun woede niet richten op het Russische bewind, maar op Oekraïne.

Ook gebruikt Oekraïne de gezichtsherkenning om mensen die in Rusland werden aangehouden te identificeren. Via hun social media gaat het land op zoek naar verdachte informatie en contacten.

Gezichtsherkenning is niet waterdicht

Maar de software die wordt gebruikt voor de gezichtsherkenning is niet waterdicht. Volgens deskundigen is het mogelijk dat sommige families verkeerd worden ingelicht over het overlijden van hun zoon.

De actie van Oekraïne kan dan ook rekenen op kritiek. Privacy International, een organisatie die wereldwijd het recht op privacy verdedigt, roept Clearview AI op om hun werk in Oekraïne stop te zetten. De mogelijke gevolgen van een vergissing zijn volgens de organisatie ‘te gruwelijk om te tolereren’. Clearview AI stelt echter dat de techniek achter de gezichtsherkenning accuraat genoeg is.

