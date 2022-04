Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Aanval op industrieterrein Marioepol stopgezet: ‘Succesvolle operatie’

De aanval op het industrieterrein van staalbedrijf Azovstaal in de Oekraïense havenstad Marioepol wordt stopgezet. Poetin heeft zijn minister van Defensie Sergej Sjojgoe gefeliciteerd met „de succesvolle operatie in Marioepol”. Het is volgens de Russische president niet nodig het offensief daar verder voort te zetten.

Gisteren ging er nog een video viral, waarin een wanhopige commandant wereldleiders om hulp vroeg. Hij zei dat ze in Marioepol „mogelijk onze laatste dagen of uren tegemoet” zouden gaan. Op het industrieterrein zitten mogelijk een paar duizend Oekraïense strijders. Het gebied wordt volgens Poetin helemaal afgegrendeld.

Marioepol

Ondanks dat de Russen een groot deel van de havenstad in handen hebben, is het grote complex bij het bedrijf Azovstaal nog steeds van de Oekraïeners. De Russen roepen de overgebleven strijders op om het complex te verlaten. Wie zich overgeeft, wordt met respect behandeld, zeggen ze.

Het zou kunnen dat de aanval stop is gezet vanwege de orthodoxe paasdagen die van donderdag tot en met zondag duurden. De Oekraïense vicepremier Irinia Veresjtsjoek heeft Rusland opgeroepen alle burgers en gewonden die in het complex van Azovstal zijn, te laten vertrekken. Volgens haar gaat het om circa duizend burgers en vijfhonderd gewonde militairen. Volgens Sjojgoe hebben de Oekraïners gevraagd te onderhandelen over het vertrek van de mensen die nog op het Azovstal-terrein zijn.

Evacuaties

De Russen schatten het aantal strijders in het complex op circa 2000. Het gaat voornamelijk om leden van extreemrechtse Oekraïense milities, die de stad in de 2014 in handen kregen. President Volodimir Zelenski van Oekraïne heeft erkend dat het militair onmogelijk is het complex te ontzetten.

In overige delen van Marioepol gaan de evacuaties vandaag door. Vicepremier Irina Veresjtsjoek meldt dat er gisteren al vier bussen met evacués uit de stad zijn vertrokken.

De meeste inwoners van Marioepol zijn al vanwege de oorlog gevlucht. Burgers kunnen alleen nog via humanitaire corridors vertrekken. Oekraïne en Rusland maakten recent vooral afspraken over het vertrek van burgers met eigen vervoer.

Extra opvangplekken in Nederland

De afgelopen tijd zijn er steeds minder opvangplekken beschikbaar in Nederland voor Oekraïners. Daar komt nu verandering in: ten opzichte van dinsdag zijn er ruim 1300 extra bedden beschikbaar. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Het aantal mensen dat opgevangen wordt, steeg ongeveer even hard: met 1200.

In totaal hebben er nu 42.440 mensen zich ingeschreven bij de gemeenten. Dat betekent dat er meer dan 10.000 Oekraïners in Nederland verblijven buiten de opvang die gemeenten gerealiseerd hebben.

